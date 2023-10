“Matti per il calcio”: la squadra della provincia di Varese quarta assoluta

Ci sono esperienze che vanno oltre la nostra immaginazione e che ridefiniscono l’idea di umanità: tra queste, senza dubbio, il meraviglioso evento sportivo “Matti per il Calcio” di UISP, la rassegna calcistica nazionale che quest’anno si è svolta a Rimini dal 28 al 30 settembre.

I “Cittadini del Mondo Varesina” vi hanno preso parte in rappresentanza della Lombardia, a conclusione di un percorso di preparazione che ha visto la squadra impegnata in due sedute settimanali di allenamento per tutto il mese di settembre, dopo la pausa estiva e reduce dal terzo posto al campionato regionale della scorsa stagione.

Pazienti e operatori (16 in tutto) dei Servizi di Salute Mentale provinciale hanno avuto l’onore di partecipare a questo torneo giunto alla quindicesima edizione e che si presenta come l’apice del lavoro riabilitativo attraverso l’attività sportiva, a suggello di quanto ora stabilisce anche la Costituzione Italiana all’art. 32: “La Repubblica riconosce e favorisce il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva e ricreativa”.

Il calcio rappresenta da anni un fiore all’occhiello della riabilitazione psichiatrica territoriale, grazie alla commistione di molteplici elementi favorevoli: una progettazione metodica supportata dalle aziende ospedaliere di riferimento, la collaborazione tra servizi, il sostegno costante di UISP Varese e il supporto logistico e materiale di Varesina Calcio che dal 2016 mette a disposizione della squadra strutture e risorse in modo disinteressato ed esemplare. Ci ripetiamo spesso che, più che vincere, conta avere una “mentalità vincente” che si affina nella valorizzazione di ogni elemento di un gruppo che si muove verso obiettivi condivisi.

Tutto questo viene fatto in termini di riabilitazione, attraverso il progetto calcio; poi, certamente, i risultati sportivi quando arrivano riempiono di ulteriore gioia e soddisfazione: è il caso di quest’ultimo “Matti per il Calcio” riminese, nel quale i Cittadini del Mondo Varesina hanno giocato in tre giorni 5 partite vincendone 4 (l’unica sconfitta, nel girone di apertura contro la squadra che poi si è presa il titolo nazionale in fascia alta) e, soprattutto, vincendo il titolo nella categoria di appartenenza (bellissima la finale con Parma, terminata 3-3 e decisa ai calci di rigore) e garantendosi il 4° posto assoluto a livello nazionale.

«L’entusiasmo conseguente a questa trasferta bella e impegnativa ci lancia verso nuovi obiettivi e conferma la grandezza di questo progetto che porterà a breve i nostri atleti ad affrontare il campionato regionale e magari a raggiungere qualche altro importante traguardo, sportivo e umano – concludono gli organizzatori – Poiché ormai lo sappiamo per certo: in questo “campo” i desideri si possono realizzare, si può continuare a correre andando oltre barriere e ostacoli. Si può continuare a sognare».