Mauro Lubraco nuovo segretario del Pd a Cassano Magnago

Il circolo del Partito democratico di Cassano Magnago ha eletto Mauro Lubraco nuovo segretario. Dopo ben 8 anni alla guida del PD cassanese, il segretario uscente Tommaso Police durante il congresso ha annunciato la sua volontà di non ricandidarsi più alla carica di segretario cittadino per dedicarsi completamente all’attività di consigliere comunale e al nuovo progetto avviato lo scorso anno per le elezioni amministrative con la “Lista Tommaso Police sindaco”. (nella foto da sinistra: Lubraco e Police)

Lubraco, 39 anni, laureato in ingegnere meccanica al Politecnico di Milano, lavora da anni nel settore della consulenza aziendale, vive a Cassano con la sua compagna ed è papà di un bimbo di appena un anno.

Tra i due c’è un legame storico di amicizia, hanno condiviso insieme tutte le ere politiche del Partito Democratico, congressi e campagne elettorali di ogni genere. Anche Lubraco (come Police del resto) è tra i fondatori del PD a Cassano Magnago (vicesegretario uscente) e da parte sua il sostegno alle attività del gruppo consiliare e della “Lista Tommaso Police Sindaco” non mancherà.

«Mi appresto a diventare segretario di circolo – ha detto Lubraco – una grande responsabilità che ho accettato perché credo nell’impegno di Tommaso ed anche io come lui ho sempre posto Cassano Magnago in cima alle priorità. Continueremo da vera squadra a fare del nostro meglio con tutti gli amici del direttivo con l’obiettivo di fornire, come sempre, ulteriore supporto ai consiglieri. Credo che la sfida elettorale del 2022 sia stata solo l’inizio di un percorso che ci porterà nel breve periodo a raggiungere grandi risultati».

Con il cambio di segretario arrivano anche le prime novità: per motivi logistici ed organizzativi non dipendenti dal PD, il partito non si riunirà più in via Buozzi presso i locali della Cooperativa Garibaldi ma negli spazi del Crotto del Borgorino, luogo dove oggi si è celebrato il congresso. Si cambia direzione, arriva una marcia in più per la “Lista Tommaso Police Sindaco” e per il Partito Democratico è l’occasione per rilanciarsi sul territorio cassanese.