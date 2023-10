Meteo weekend, in provincia di Varese migliora venerdì e sabato, ma domenica ancora acqua

Le “piogge autunnali“. Era tempo che questa combinazione di fattori che fa ornare indietro le lancette del tempo a quando ancora esistevano le stagioni torna di moda in questo fine settimana d’altri tempi, almeno sotto il profilo meteo, cioè quando le “pioggerelline autunnali” erano una realtà e le giornate a 28 gradi, a ottobre, erano un fatto inmmaginabile.

Dunque questo fine settimana autunnale è contraddistinto da forte variabilità, quindi con miglioramenti che vengono seguiti dal tempo che ancora si annuvolerà per portare altra acqua, già da domenica.

LA SITUAZIONE

«Una perturbazione atlantica ha attraversato il N-Italia nella notte e si allontana verso Est sospinta da veloci correnti occidentali più fresche ma asciutte, con miglioramento oggi e domani. Da domenica una nuova perturbazione raggiungerà le Alpi con formazione lunedì di un minimo di pressione sul Golfo Ligure che accentuerà la risalita di aria umida dal Mediterraneo con piogge autunnali», dice il Centro geofisico prealpino di Varese.

PREVISIONI

Venerdì dunque «soleggiato. Di primo mattino rapida dissoluzione di residua nuvolosità sulla pianura e all’Est e di qualche banco di nebbia sui luoghi umidi. In giornata ventilato da N-NW a tratti fino in pianura».

Sabato «abbastanza soleggiato con alcuni annuvolamenti irregolari lungo i rilievi. Asciutto. All’alba possibile presenza di foschie e banchi di nebbia sulla pianura e nelle valli. Temperature massime in lieve diminuzione.»

Domenica «cielo nuvoloso, deboli piogge dalla tarda mattinata su Alpi e fascia prealpina. In pianura a tratti ancora un po’ di sole con spesse velature e asciutto».

TENDENZA

Lunedì 30 ottobre: giornata grigia e piogge autunnali, probabilmente abbondanti dal pomeriggio a ridosso dei rilievi. Neve oltre 2500 m. Martedì 31: piogge nella notte e al mattino, dal pomeriggio miglioramento e schiarite.