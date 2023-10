Migliaia di “sorrisi” nel centro di Varese per sostenere i bambini ricoverati in ospedale

È stato un weekend ad alta concentrazione di gioco e divertimento per i bambini di Varese. Sabato la Giornata della Meraviglia in Piazza San Vittore e a Villa Mylius e domenica la manifestazione “Un Sorriso per il Ponte”, organizzata dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso, appuntameno che si rinnova di anno in anno registrando sempre il sold out.

Ieri, migliaia di bambini con le loro famiglie hanno gioiosamente invaso i Giardini Estensi e via Sacco: la fondazione parla di circa 10/15mila persone, una marea di gente che ha contribuito a raccogliere quasi 30.000 euro per i bambini ricoverati in ospedale.

«Quest’anno erano stati occupati più spazi in modo da rendere molto più fluido il percorso e la possibilità di godersi ogni attività – raccontano gli organizzatori – Tantissimi sono stati i bimbi ad applaudire gli affascinanti sbandieratori, ogni laboratorio creativo è stato visitato da centinaia di bambini, così come la Miniaccademia dei Pompieri per imparare a spegnere il fuoco e guidare l’autobotte, e il truccabimbi è stato gettonatissimo. Pienone per ogni spettacolo ed esibizione, finito il liquido delle bolle giganti, clown, Cuorieroi, Supereroi, principesse, gonfiabili presi d’assalto, l’Ospedale dei Pupazzi che inventa il reparto di Pupattologia Generale, l’adrenalinico percorso con le auto Abarth, il trenino che fa il giro per la città, i giochi di una volta che incantano i bambini, gli amici a quattro zampe, giocare a fare il giardiniere, liberare il mondo dalla plastica, tutto questo rende Un Sorriso per il Ponte un’iniziativa unica nel suo genere».

Erano 36 le attrazioni previste e sono stati 200 i volontari de Il Ponte del Sorriso impegnati. 25 le associazioni coinvolte che a loro volta hanno portato i loro volontari, più altre realtà commerciali. Una squadra eccezionale di grande solidarietà e generosità, alla quale va il più sentito ringraziamento.

Al torneo di minibasket scoiattoli Il Ponte del Sorriso hanno partecipato 6 squadre: Hub Sempione, primo classificato e poi, Varese Basketball, che ha organizzato la competizione, Malnate Bugs, Ceves Vedano, Minibasket del Seprio, Pallacanestro Laveno Valcuvia.

«Grazie al Comune di Varese, in particolare ai Servizi Sociali, all’assessore Roberto Molinari e ai suoi stretti collaboratori, per aver reso possibile tutto ciò – commenta la Presidente Emanuele Crivellaro – Ma quello che è fantastico di questa festa è vedere i bambini ridere, correre, giocare, fare anche la fila composti, e alla domanda se ti sei divertito sentirsi rispondere “Tantissimo”».