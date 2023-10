Misteri e segreti sotto la Collegiata di Castiglione Olona, al lavoro gli archeologi della Cattolica

Sarà presentata giovedì 26 ottobre a Castiglione Olona una nuova e importante collaborazione tra il Museo della Collegiata e l’Università Cattolica di Milano, che punta ad esplorare le vicende antiche del colle della Collegiata, prima degli interventi promossi 600 anni fa dal cardinale Branda Castiglioni.

L’appuntamento è per le 17,30 al Museo della Collegiata, dove la ricercatrice Federica Matteoni presenterà la collaborazione scientifica avviata dal Museo a gennaio 2023 con l’Università Cattolica, a 600 anni esatti dal decreto ducale con il quale, nel 1423, il Cardinale ottenne da Filippo Maria Visconti il permesso di riedificare il castello.

Le indagini sono state condotte sotto la direzione del professor Marco Sannazaro, ordinario di archeologia cristiana e medievale all’Università Cattolica di Milano, e sono state coordinate dalla dottoressa Federica Matteoni con la collaborazione del dottor Riccardo Valente, già autore di un contributo sugli oltre 200 graffiti presenti nel Battistero di Castiglione Olona.

L’avvio del progetto ha riguardato la valutazione delle evidenze strutturali di epoca medievale, per riconoscere parti murarie da ricondurre al sistema fortificato attestato nelle fonti dal 1071, quale primo passo per comprendere la struttura e la planimetria del castrum, nelle fasi che precedono la ricostruzione del castello iniziata dal Cardinale negli stessi anni in cui fu realizzata la Collegiata.

L’analisi stratigrafica ha interessato in particolare il prospetto esterno delle murature che delimitano il fronte orientale e quello settentrionale del complesso architettonico, con individuazione dei lacerti murari più antichi. È stata avviata la comprensione della loro relazione con le strutture successive per formulare ipotesi delle sequenze costruttive.

Corrispondenze con quanto rilevato all’esterno saranno valutate grazie all’esame del prospetto interno dove, negli ambienti del livello inferiore della canonica, sono visibili porzioni più antiche rispetto alla fabbrica quattrocentesca.

«La collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, che dal 2016 conduce un importante progetto di scavi e di ricerca nella vicina Castelseprio, è volta a mettere a sistema tutto ciò che finora, in modo episodico, è stato indagato archeologicamente sul colle della Collegiata – spiegano i responsabili del Museo – a partire dal primo scavo, condotto nel 2002 presso l’edificio oggi adibito a ristorazione, fino al rinvenimento nel 2021 della grande cisterna quattrocentesca, e per dare solidità scientifica ai possibili prossimi passi, nell’auspicio di svelare pagine significative di ciò che avvenne sulla collina sopra l’Olona prima che venisse trasfigurata dalla volontà di Branda Castiglioni».

La conferenza si terrà negli spazi della Nuova Scolastica del Museo della Collegiata, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

