Moretti esulta per i primi gol nei professionisti: “Alla Pro Patria ho trovato subito una famiglia”

COLOMBO 1 «La partita è andata come ci aspettavamo. Anche nel primo tempo, quando abbiamo subito gol, non ci siamo lasciati andare e siamo stati una squadra aggressiva e compatta, abbiamo subito pochissimo contro una squadra piena di qualità».

COLOMBO 2 «Il gol di Tremolada? Non parlo di arbitri, non mi interessa. Siamo stati bravi a reagire allo svantaggio: siamo molto migliorati nella gestione e nel recupero della palla. Bertoni in campo ci dà una versione diversa della squadra. Negli ultimi 25 metri siamo stati un po’ imprecisi, poi siamo migliorati nella ripresa, anche se abbiamo segnato da calcio d’angolo ci sono stati molti presupposti per fare gol. Ancora una volta chi è entrato dalla panchina ci ha dato qualcosa in più: questo significa che stiamo diventando squadra».

COLOMBO 3 «I margini di miglioramento sono alti. Ogni partita si vede sempre qualcosa in più. Sono contento di questo aspetto, oltre ai 3 punti. Oggi sono molto soddisfatto di come sono arrivati. Sapevamo che loro potevano soffrire sul secondo palo e abbiamo fatto le cose che dovevamo fare: anche questo è un piccolo passo avanti fatto, insieme alla fase difensiva».

MORETTI 1 «Sono i primi due gol trai professionisti, sono molto felice perché danno alla squadra la vittoria. Abbiamo portato a casa tre punti in un campo non facile».

MORETTI 2 «I miei compagni mi hanno fatto i complimenti per doppietta, negli spogliatoi eravamo tutti gasati, ma adesso dobbiamo pensare subito a mercoledì al Trento. Ci sarà tanto sacrificio da fare anche in quella partita».

MORETTI 3 «Siamo tutti molto affiatati. Siamo sempre più squadra: mi sento come in una famiglia fin dal primo giorno che sono arrivato. Sono arrivato a Busto Arsizio con la voglia di dimostrare il mio valore partita dopo partita dopo che l’anno scorso avevo trovato poco minutaggio. Non penso a troppo in là, ma partita dopo partita. E così ancora: anche se ho fatto doppietta oggi, non è niente, è una prestazione già archiviata. Devo pensare già alla prossima per il bene della squadra, perché ovviamente bisogna vincere».