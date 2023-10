Muratore si sente male su un ponteggio a Varese, soccorso dai vigili del fuoco con autoscala

Intervento del 118 e dei vigili del fuoco (foto d’archivio) in un cantiere edile in via Centenate, parte bassa di Casbeno, alle 11 di martedì mattina: un operaio di 46 anni si è sentito male su un ponteggio, i pompieri sono intervenuti con l’autoscala e il nucleo SAF per raggiungere l’uomo e portarlo a terra.

Il 46enne è stato poi stabilizzato dal personale sanitario (intervenuto con automedica e ambulanza) e trasferito in “codice rosso” all’ospedale di Varese, dove è giunto alle 12.

Come detto si è trattato di un evento medico acuto e non di un incidente sul lavoro.