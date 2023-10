Museo diffuso: l’iniziativa per conoscere gli atelier degli artisti a Varese

Inizia questo fine settimana l’iniziativa Museo diffuso, il ciclo di appuntamenti che nelle giornate del 14, 28 ottobre e 2 dicembre mette in calendario una serie di visite accompagnate per conoscere alcuni luoghi della cultura della città, come gli atelier degli artisti, i laboratori di restauro e gli spazi pubblici dedicati alla conservazione delle opere d’arte contemporanea.

Il primo appuntamento è per sabato 14 ottobre: in programma visite accompagnate in tre spazi molto differenti tra loro. Si tratta dello studio del ceramista e scultore Giorgio Presta, che ha il suo atelier nel quartiere di Masnago; il Museo d’Arte moderna e contemporanea del Castello di Masnago, con un percorso guidato per conoscere meglio alcune delle opere conservate al suo interno; infine nello spazio espositivo del Non Museo, adiacente al Liceo Artistico Frattini, con l’artista concettuale Luca Scarabelli che condurrà i partecipanti alla scoperta della collezione d’arte permanente presente nello spazio, con le opere di diversi artisti varesini.

L’iniziativa è una novità all’interno della programmazione Conosci il tuo patrimonio, organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Varese per valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico della città. Le visite sono su prenotazione tramite Eventbrite, con posti limitati. Per maggiori informazioni scrivere all’email infopoint@comune.varese.it o chiamare il numero 0332 281913. Ulteriori dettagli sul sito del Comune di Varese.

Museo Diffuso – Programma 14 ottobre

Studio di Giorgio Presta, scultore e ceramista, in via Amendola 27 a Masnago. Visite alle ore 9.30 e alle 11.15. Posti limitati a 12 partecipanti. Durata della visita 45 minuti.

Museo d’Arte Moderna e contemporanea del Castello Di Masnago, in via Cola di Rienzo 42 a Masnago. Visite alle ore 9.30 e alle 11.15. Posti limitati a 20 partecipanti. Durata della visita 45 minuti.

Non Museo – Liceo Artistico Angelo Frattini, in via Valverde 2. Visite alle ore 14.30 e alle ore 15.45. Posti limitati a 20 partecipanti. Durata della visita 45 minuti.