Musica e storia tra il bunker e la sala lucernario di villa Mirabello a Varese per il festival Echi Urbani

Dal 13 al 15 ottobre il Festival Echi Urbani presenta a Varese un programma speciale che mette in luce la connessione tra storia, musica e talento in un itinerario che include masterclass, escursioni, visite guidate e concerti tra la Villa Mirabello, il rifugio antiaereo dei Giardini Estensi e il sentiero geologico del Ponte Artù a Morosolo.

Fulcro dell’evento sarà il concerto del quartetto di mdi ensemble di Milano, già premio “Franco Abbiati” 2021 dedicato a Mario Messinis «per la dedizione nei confronti dei repertori contemporanei», e premio «Una vita nella musica» 2017 assegnato dal Teatro alla Fenice di Venezia, sarà l’ospite speciale dell’evento. Composto da Paolo Casiraghi al clarinetto, Corinna Canzian al violino, Giorgio Casati al violoncello e Luca Ieracitano al pianoforte, mdi ensemble porterà in scena il celebre Quatuor pour la fin du temps di Olivier Messiaen domenica 15 ottobre presso la suggestiva sala Lucernario di Villa Mirabello alle 21, in un percorso che parte già dal pomeriggio con le visite al bunker e prima il concerto dei giovani talenti della masterclass tenuta all’interno del festival.

L’opera che verrà rappresentata, oltre a essere un capolavoro artistico, ha una profonda rilevanza storica. Scritta da Messiaen nel campo di concentramento di Görlitz durante la Seconda Guerra Mondiale, fu eseguita per la prima volta il 15 gennaio 1941 con tre musicisti che Messiaen aveva conosciuto durante la sua prigionia.

Mdi Ensemble, nato a Milano nel 2002, ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni, dimostrando un impegno costante nella produzione di musica del XX secolo e contemporanea con una forte identità sonora e interpretativa. Il loro talento li ha portati a collaborare con alcuni dei più grandi compositori viventi e a esibirsi regolarmente presso importanti istituzioni musicali.

L’itinerario del festival offre un’esperienza completa: al fianco dei musicisti di mdi ensemble vi saranno infatti anche la guida AIGAE Donatella Reggiori e gli esperti del Gruppo Speleologico Prealpino che condurranno i partecipanti alla scoperta del territorio e della sua storia portando i partecipanti all’interno del bunker di villa Mirabello.

IL PROGRAMMA E COME PARTECIPARE

L’impegno della guida Donatella Reggiori comincerà venerdì 13 ottobre, quando condurrà un’escursione alla scoperta delle meraviglie geologiche del Ponte Artù di Morosolo (ritrovo alle 8.45 alla fermata dell’autobus di Morosolo, in piazzale San Martino). La giornata prosegue poi con le lezioni individuali di strumento, guidate dai professori di mdi ensemble presso la Villa Mirabello e aperte agli uditori.

Il 14 ottobre, la Villa Mirabello ospiterà mdi ensemble per un laboratorio sulla musica da camera del XX secolo a partire dalle 10, mentre nel pomeriggio dalle 18.30 si terrà un training contro la paura da palcoscenico, coinvolgendo attivamente gli studenti della masterclass, e aperto al pubblico.

La giornata conclusiva, domenica 15 ottobre, prevede, dopo l’ultimo laboratorio del mattino, l’esibizione degli studenti di fronte al pubblico, alle 17 a Villa Mirabello. Gli appassionati avranno dopo il concerto anche l’opportunità di visitare il bunker dei Giardini Estensi (due turni da Via Lonati 26B, il primo alle 18.45, il secondo alle 19.30) con il supporto degli esperti del Gruppo Speleologico Prealpino, che accompagneranno i partecipanti alla visita di uno dei più interessanti e ben conservati rifugi antiaerei e alla scoperta delle vicende storiche legate alla sua realizzazione.

Al termine delle visite, contingentate per questioni di agibilità del bunker, alle 21 il pubblico potrà assistere al concerto straordinario di mdi ensemble presso la sala Lucernario di Villa Mirabello, dove verrà eseguito il capolavoro “Quatuor pour la fin du temps” di O. Messiaen.

La prenotazione per il concerto straordinario richiede l’acquisto dei biglietti sul sito (14 euro intero, 8 euro ridotto per studenti). Per coloro che desiderano vivere appieno l’esperienza e aggiungere la visita guidata al bunker o l’escursione Ponte Artú, è necessario effettuare una donazione sul crowdfunding del sito che include entrambe le opportunità e parte da 25 euro.