“Nastro Rosa” al Molina di Varese con le iniziative gratuite per la salute della donna

Continua l’attenzione per il benessere e la salute delle donne: per il secondo anno la Fondazione Molina di Varese partecipa alla campagna “Nastro rosa” di prevenzione oncologia al seno promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

Quest’anno sarà possibile eseguire, presso gli ambulatori della Fondazione Molina, Pap test e HPV Test gratuiti nei giorni 6 e 9 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Le prestazioni saranno erogate dall’equipe messa a disposizione da LILT – Varese, ente promotore per la prevenzione senologica e la diagnosi precoce del tumore alla mammella. Lunedì 6 novembre potranno accedere, con corsia preferenziale, tutte le dipendenti della Fondazione Molina; giovedì 9 novembre l’ambulatorio sarà aperto anche a tutta la popolazione femminile del territorio. Per prendere un appuntamento chiamare il numero 380 8644677 da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00 (senza prenotazione la visita è possibile ma non garantita).

Si offrirà altresì, a tutta la popolazione femminile, la possibilità di avere dei colloqui a tema alimentare con il nutrizionista del servizio ristorazione SIR della Fondazione Molina: in questa occasione sarà possibile creare un mini diario alimentare, effettuare il calcolo del BMI e una misurazione dei diversi parametri corporei con la bilancia impedenziometrica a cui seguiranno dei consigli nutrizionali.