Negli ospedali dell’Asst Sette Laghi reclutati più di sessanta gettonisti

Sono una sessantina i sanitari gettonisti, tra medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali che da inizio anno 2023 lavorano per l’Asst sette Laghi.

Nel dettaglio:

Cooperativa fornisce circa 30 Medici che svolgono attività presso il Pronto Soccorso di Tradate, Angera, Cittiglio e Luino.

Dall’inizio dell’anno al mese di luglio compreso è stato sostenuto un costo pari a Euro 907.283,53 rispetto all’importo impegnato per l’anno pari a Euro 1.532.335,82.

La Cooperativa fornisce 1 Medico 1 infermiere e 2 amministrativi per lo svolgimento dell’attività presso il poliambulatorio di Malnate.

Dall’inizio dell’anno al mese di luglio compreso è stato sostenuto un costo per tutto il personale pari a Euro 97.181,70 rispetto all’importo impegnato per l’anno pari a Euro 193.570,08.

La cooperativa fornisce circa 20 tra infermieri/OSS/fisioterapisti che svolgono attività presso i subacuti.

Dall’inizio dell’anno al mese di luglio compreso è stato sostenuto un costo pari a Euro 560.575,00 rispetto all’importo impegnato per l’anno pari a Euro 1.156.155,00.

La Cooperativa fornisce circa 4 unità di personale infermieristico che svolgono attività presso la Casa Circondariale di Varese.

Dall’inizio dell’anno al mese di luglio compreso è stato sostenuto un costo pari a Euro 94.909,49 rispetto all’importo impegnato per l’anno pari a Euro 162.600,00.

La Cooperativa fornisce 3 Psicologi e 3 Assistenti sociali che svolgono attività presso i 7 Distretti.

Dall’inizio dell’anno al mese di luglio compreso è stato sostenuto un costo pari a Euro 186.608,72 rispetto all’importo impegnato per l’anno pari a Euro 305.510,00.

I gettonisti impiegati, dunque, sono reclutati per gli ospedali della Sette Laghi con l’eccezione del Circolo di Varese che non ha personale a gettone.

La quota più cospicua, dunque, è quella impiegata nei pronto soccorso: per diminuire il ricorso ai gettonisti, la Sette Laghi ha recentemente bandito un concorso per 6 figure di medici sia specializzati sia senza specializzazione ma con almeno 3 anni di attività di pronto soccorso. Al bando hanno risposto 12 medici.

Il costo orario riconosciuto ai medici gettonasti è di 98 euro all’ora.