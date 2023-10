Nei beni varesini del Fai gratuitamente insieme ad Alfa

Acqua, capolavori d’arte, siti archeologici, giardini e dimore storiche: c’è tutto questo nella nuova iniziativa ideata da Alfa per valorizzare il territorio, che prevede visite guidate gratuite (con obbligo di iscrizione, però) ai Beni FAI della Provincia di Varese.

“Una settimana coi beni Fai” è il titolo dell’iniziativa che in realtà si tradurrà in tre settimane distribuite tra ottobre, novembre e dicembre, per un totale di 12

appuntamenti, il primo dei quali è in programma giovedì prossimo 5 ottobre alla Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno, seguiti il 6, il 7 e l’8 da Villa Panza, casa Macchi e Torba. Lo stesso avverrà nei mesi di novembre e dicembre. L’iniziativa prevede infatti 3 visite guidate gratuite in ciascuno dei 4 Beni FAI della Provincia di Varese, con un appuntamento dedicato appositamente a famiglie e bambini.

«Oltre a garantire la fornitura dell’acqua a migliaia di famiglie, Alfa ha anche l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e di creare occasioni per vivere a passo lento le bellezze della provincia» ha commentato Paolo Mazzucchelli, presidente della società che gestisce il Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese

I BENI FAI COINVOLTI

Villa e Collezione Panza (Varese) – Una villa settecentesca che spalanca le finestre su un magnifico giardino all’italiana e ospita una collezione di arte contemporanea americana tra le più conosciute al mondo, oltre a mostre di respiro internazionale;

Villa Della Porta Bozzolo (Casalzuigno) – Una dimora di campagna nel Cinquecento, fastosa residenza estiva nel Settecento, che racconta la storia di una

ricca famiglia lombarda, tra saloni affrescati in stile rococò e uno scenografico e monumentale giardino all’italiana;

Casa Macchi (Morazzone) – Casa Macchi a Morazzone è una tipica dimora borghese di provincia, che si è conservata intatta per centocinquanta anni:

l’eccezionale testimonianza storica di uno stile dell’abitare e di un modo di vivere oggi scomparsi;

Monastero di Torba (Gornate Olona) – Un complesso monumentale longobardo, oggi parte di un parco archeologico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, immerso nella natura e raccolto attorno a un’imponente torre con interni affrescati.

Per partecipare alle visite è indispensabile iscriversi collegandosi a https://www.alfavarese.it/fai/