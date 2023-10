Nel PLIS Valle del Lanza si testano nuovi strumenti per la gestione delle foreste

Il 9 e 10 ottobre l’Associazione Fondiaria Valle del Lanza ha cominciato a fare i primi passi sul territorio verso la gestione responsabile delle foreste, grazie al corso “L’Indice di Biodiversità Potenziale a supporto della gestione forestale”. (foto Gabriele Ruffato/Ci sarà un bel clima)

Un’occasione di formazione e confronto per forestali, agronomi, biologi e naturalisti, che lavorano in ambito forestale, organizzata dall’Associazione Fondiaria Valle del Lanza (ASFO) insieme a Istituto Oikos, Parco Pineta e Dream Italia nell’ambito dei progetti Valle del Lanza e LIFE GoProForMed.

Si sono alternate una formazione teorica in aula e una pratica in bosco nel PLIS Valle del Lanza all’interno di alcune delle aree la cui gestione è stata conferita all’ASFO. Le due giornate sono state occasione per discutere e riflettere su buone pratiche di gestione forestale e approfondire e sperimentare su campo l’applicazione dell’Indice di Biodiversità Potenziale (IBP) come strumento utile per indirizzare le future scelte gestionali, grazie all’esperienza di Dream Italia nel settore forestale.

Due giornate molto partecipate con un duplice obiettivo: formare professionisti del territorio su temi innovativi in ambito forestale e, al contempo, testare uno strumento che ASFO Valle del Lanza utilizzerà durante i rilievi utili alla redazione del proprio piano di gestione.

alleLanza è un progetto avviato nel 2023 con il contributo di Fondazione Cariplo e coordinato da Istituto Oikos, che promuove la gestione comunitaria dei terreni abbandonati per prevenire e contrastare l’abbandono e il dissesto del territorio, rinforzando le condizioni necessarie per la sostenibilità dell’ASFO Valle del Lanza.

LIFE GoProForMed è un progetto avviato nel 2023 con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell’Unione Europea e coordinato da Dream Italia, che promuove la conservazione degli habitat forestali nell’area mediterranea attraverso modelli di gestione vicini alla natura.

Per informazioni sull’ASFO Valle del Lanza, asfolanza@parcopineta.it