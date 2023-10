No di Samarate al superparco della brughiera di Malpensa. “La Lega obbedisce a Salvini”

«Via Bellerio chiama, Samarate supinamente risponde». Così Pd e lista civica Samarate Città Viva descrivono con sarcasmo quanto accaduto in consiglio comunale di Samarate, dove lo scorso 28 settembre è stata respinta una mozione (una presa di posizione che vincola il sindaco) a favore dell’istituzione del Sito d’Importanza Comunitaria “Brughiere di Malpensa”.

La proposta di un nuovo vincolo europeo è orientata a difendere la zona di brughiera a sud dello scalo. La scorsa estate i sindaci del territorio si erano spaccati sul sostegno alla proposta, con una parte (prevalentemente nel Varesotto) favorevole ad uno stop almeno temporaneo al progetto e un’altra parte di sindaci (prevalentemente del Milanese) che invece volevano proseguire.

Una divisione che non era tanto politica, ma più territoriale. Nel fronte favorevole al nuovo SIC c’erano anche Comuni a guida centrodestra (come Turbigo o Sesto Calende), che non si erano allineati alla posizione tracciata dalla Lega, per opera del sindaco di Vergiate e del sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, che è anche segretario provinciale dei salviniani.

Da allora anche altri consigli comunali – come Angera, Cazzago Brabbia, Somma Lombardo – hanno nel frattempo votato mozioni a favore del nuovo Sito Comunitario, che tutelerebbe maggiormente dalla espansione dello scalo. Ma a Samarate è appunto mancata la condivisione, quantomeno sul testo presentato dal centrosinistra.

