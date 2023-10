Nominato il nuovo CDA del Molina: Castelletti riconfermato presidente, ma consiglio tutto nuovo

Il sindaco ha firmato il decreto di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus.

Il nuovo organismo prevede una riconferma al vertice, Carlo Maria Castelletti come presidente, ma un consiglio completamente rinnovato. I nuovi consiglieri sono Elisabetta Brusa, già presidente dell’ordine degli avvocati di Varese, Michele Graglia past president di Univa e presidente dell’associazione Varese con Te, Valerio Zanolla per lunghi anni rappresentante dei lavoratori nel sindacato CGIL, e Silvia Nanni, che rappresenta il membro nominato su indicazione del Prevosto di Varese.

La scelta era attesa da tempo, visto che le audizioni pubbliche dei candidati che si erano presentati al bando per i rinnovo del CdA era stata fatta il 5 ottobre scorso, e il consiglio uscente era scaduto il 14 ottobre.

«Desidero esprimere il mio sentito ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto in questi anni e per i risultati ottenuti – dice il sindaco Davide Galimberti – e rinnovo il mio augurio di buon lavoro ai nuovi consiglieri. La Fondazione Molina è un patrimonio della nostra città e un istituto che ogni giorno, non solo si prende cura dei nostri cari, ma svolge una funzione essenziale per l’intera nostra comunità».

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il sindaco, il Prevosto e il nuovo Consiglio di Amministrazione «La Fondazione Molina svolge un ruolo di prossimità importantissimo per Varese – spiega il Prevosto di Varese, Monsignor Panighetti – e dunque mando un augurio sentito di buon lavoro ai nuovi consiglieri e al presidente che svolgeranno un ruolo fondamentale e allo stesso tempo delicato».