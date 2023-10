Non esaltiamo Marchionne. La Fiat oggi è solo un brand di una società a guida francese

«In Italia si parla poco degli imprenditori, si parla di Adriano Olivetti e pochi altri grandi, e ancor meno si parla dei manager. Uno di questi è Sergio Marchionne che ha fatto cose che altri non avevano mai fatto». A parlare è Alberto Bubbio, docente dell’università Liuc di Castellanza. Al suo fianco c’è Francesco Varanini autore del libro “Marchionne non è il migliore dei manager possibili” (GueriniNext).

La figura di Sergio Marchionne in Italia oscilla sempre tra demonio e santità. Forse polarizzare il giudizio è il destino ineluttabile dei grandi. Bubbio cita lo sbarco del manager Fiat sul mercato americano e la rivoluzione operata dallo stesso sul mercato automobilistico del Belpaese, oggi colonizzato da jeep. «Forse sarebbe stato meglio chiamarla campagnola» osserva l’economista.

MARCHIONNE COME NAPOLEONE

Varanini, che è a sua volta manager e giornalista, parla di Marchionne come l’uomo che «ha perso l’ultima battaglia», quella decisiva, proprio come Napoleone.

L’ex amministratore delegato Fiat per molti aspiranti manager, come gli studenti della Liuc che hanno affollato l’aula dove è stato presentato il libro, rappresenta un modello, spesso frutto di una narrazione epica che ha amplificato la vittoria di alcune battaglie che sembravano già perse in partenza e considerate dagli italiani un vero tabù.

Si pensi solo allo strappo con Confindustria, allo scontro fronatle con la Fiom Cgil e alla lotta contro una classe dirigente incline alla corruzione. «Una cosa eccezionale che ha fatto Marchionne – spiega Varanini – è stata portare le ruberie al di sotto del livello di guardia. Ha messo ordine nell’organizzazione, facendo chiarezza e pulizia, dando alla Fiat una prospettiva di successo e di crescita».

LA FIAT ERA FALLITA

Il contesto in cui operò il manager originario italo-canadese, secondo il rettore della Liuc Federico Visconti, è determinante per inquadrarne l’operato. «Quando Marchionne arriva a Torino – dice Visconti – la Fiat era tecnicamente fallita: nel triennio 2002-2004 aveva perso circa 7,7 miliardi di euro. Il manager deve fare delle scelte e lui le fece».

Tra le scelte fatte da Marchionne ci fu quella determinante di far valere una clausola di vendita, risalente a un precedente contratto, nei confronti della General Motors che, a sua volta, rinuncerà all’acquisto di Fiat, pagando così una penale alla casa automobilistica italiana. L’operazione porterà nelle casse dell’azienda torinese un miliardo e mezzo di euro, quanto basta per ripartire e dare un segnale positivo alle banche.

LA BMW C’È ANCORA LA FIAT NO

Era il massimo che poteva fare Marchionne per la Fiat, tenuto conto anche dei vincoli posti dalla proprietà e i relativi margini di autonomia? Varanini scuote la testa come a dire di no. La ragione di questa negazione sta in una domanda che Italia si dà per scontata: per chi lavorava Marchionne? «Era un cfo e veniva dal mondo finanziario – sottolinea lo scrittore – e per lui fare automobili era un aspetto marginale. Lavorava per una famiglia e il suo scopo era remunerare bene il capitale della famiglia azionista, tenendo alto il valore del titolo per i fondi di investimento».

Per Varanini, quindi, Marchionne non è il salvatore della patria automobilistica italiana, ma il custode dell’interesse della famiglia Agnelli-Elkann, interessato pertanto solo al rendimento e non allo scopo dell’azienda. «Marchionne allora diceva che la Bmw era troppo piccola per rimanere sul mercato – conclude Varanini – È stata distrutta una tradizione automobilistica importante. La Fiat oggi non esiste più, è solo un brand di una società a guida francese, mentre la Bmw c’è ancora».