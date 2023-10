Nuove bandiere d’Italia e d’Europa alla primaria Carducci di Casbeno

Nuove bandiere d’Italia e d’Europa sventolano sulla facciata della primaria Carducci a Casbeno.

La sostituzione della vecchie bandiere, consumate dal passare del tempo e dalle intemperie, con quelle nuove donate dall’associazione Varese per l’Italia, è stata l’occasione per una vera e propria festa in cortile cui settimana scorsa hanno partecipato tutti gli alunni.

A guidare la piccola cerimonia i colori verde, banco e rosso, protagonisti dell’abbigliamento degli studenti, degli addobbi e delle riflessioni lette da tre alunne, Beatrice, Sofia e Matilde, ai compagni.

Per accogliere le nuove bandiere, consegnate dai rappresentanti dell’associazione Varese per l’Italia, Silvano Sorbaro Sindaci e Luigi Barion, i bambini hanno intonato l’Inno di Mameli.

Poi è stato letto il racconto breve “Pasticcio tricolore” pubblicato proprio in onore di questo evento sul blog dell’associazione Genitori della Carducci a QUESTO LINK.