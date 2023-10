Nuovi alberi lungo via De Gasperi e alle scuole Alighieri e Raimondi di Rescaldina con “Piantalalì”

Nuovi alberi in arrivo a Rescaldina con “Piantalalì”, progetto promosso dal Gruppo FNM che prevede una serie di interventi di piantumazione e riforestazione di migliaia di alberi nei comuni lombardi attraversati dalla rete ferroviaria di FerrovieNord.

Per le piantumazioni, a valle di un percorso iniziato già nel 2022 a partire da una proposta sviluppata da Fondazione Lombardia per l’Ambiente e conclusosi a fine maggio con la presentazione in un incontro ad hoc dello studio di fattibilità, sono state scelte le aree verdi lungo via De Gasperi, in continuità con il Bosco della Pace, il giardino della scuola primaria Dante Alighieri e quello della scuola secondaria di primo grado Raimondi.

FNM si farà carico dello sviluppo e della progettazione definitiva ed esecutiva del progetto a partire dal progetto preliminare, dell’iter di approvazione e della realizzazione del progetto, della consegna al comune dell’area una volta ultimata la piantumazione degli alberi e della manutenzione del verde per tre anni, tagli dell’erba compresi. Piazza Chiesa, invece, si occuperà delle procedure amministrative necessarie e metterà a disposizione di FNM le aree, consegnandole «in condizioni idonee a consentire i lavori a regola d’arte relativi» e garantendo la manutenzione dal quarto anno successivo all’intervento.

Partito da Cormano, “Piantalalì” porterà in tutto 7.100 nuovi alberi e arbusti tra Castellanza, Busto Arsizio, Rescaldina, Gerenzano e Novate Milanese. Complessivamente il progetto toccherà 24 comuni e aree per 41mila ettari con l’obiettivo di restituire valore al territorio in ottica di sostenibilità, ricostruendo le reti ecologiche e riqualificando zone verdi che potranno così diventare punti di riferimento per la socialità.