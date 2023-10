Occhiali da cambiare, non da buttare. A Busto Arsizio una nuova vita grazie a Lions, scuole, e commercianti

Un paio di occhiali per chi non può permetterseli. E sono tanti. Per questo l’amministrazione comunale di Busto Arsizio ha voluto unirsi ad uno dei progetti (service, come li chiamano) avviati negli anni dai Lions che mette insieme solidarietà, riuso e salute: la raccolta degli occhiali usati che in 20 anni ha rimesso in circolo 2 milioni di paia di occhiali.

Lo spiega l’assessore all’Istruzione Cinzia Cerana: «Ilprogetto occhiali prevede la raccolta degli occhiali per donarli alle missioni. Ma grazie alla collaborazione tra scuole, commercianti e servizi sociali abbiamo pensato di far arrivare una parte di questi occhiali alle famiglie del territorio».

Da assessore alla Scuola che e anche da professoressa ha notato le difficoltà di alcune famiglie: «Proviamo a fare rete per portare ricadute positive con iniziative come questa. La raccolta parte da serttimana prossima in tutte le scuole del territorio, in vari negozi del centro e dagli ottici che hanno aderito. Andranno alle famiglie che ci segnaleranno i Servizi Sociali».

Pietro Grossi, presidente del Lions club Castellanza Malpensa: «Tra gli scopi del Lions, sin dalla nascita oltre un secolo fa, c’è proprio il tema della vista. Basti pensare alla campagna per l’ambliopia o il nostro service che addestra e fornisce cani guida».

Grossi racconta che «a Chivasso c’è un’officina che si occupa di rimettere a nuovo gli occhiali. In 20 anni sono stati rimessi in circolo 2 milioni di occhiali, 700 mila sono l’anno scorso. Vanno principalmente verso paesi del terzo e del quarto mondo. Ora ci concentriamo anche sul territorio in cui operiamo dove abbiamo già collaborato col carcere di Busto. Lì abbiamo distribuito già 300 paia di occhiali. In quell’ambiente con le luci sempre accese il problema della vista è diffuso. Con questa iniziativa in rete vogliamo essere precursori di un modello che ispiri altri club in Italia e non solo».

Fondamentale l’apporto fornito dagli ottici, nove quelli che in città hanno aderito, che aiuteranno proprio a valutare il tipo di deficit visivo delle persone che beneficeranno del progetto. Susanna Besozzi di ottica Centro Vista Besozzi e vice-presidente di Confcommercio Busto-Valle Olona è entusiasta: «Oggi (ieri per chi legge, ndr) è la giornata internazionale della vista quindi non c’era momento migliore per presentare l’iniziativa. La nostra professione ha un risvolto sociale importante e ben vengano progetti come questo. Forniremo anche un esame approfondito gratuito a tutti coloro che beneficeranno, entro i limiti previsti dalla legge».

Alla presentazione ha preso parte anche Manuela Cova, vice presidente del Comitato Commercianti del Centro Cittadino e membro Lions: «Aderiamo con piacere e questo servizio». Le fa eco Sara Leoni, commerciante e delegata ai rapporti istituzionali del comitato che ringrazia «tutti coloro che hanno collaborato. È un progetto molto grande che coinvolge tante figure. C’è tanta passione quindi il risultato arriverà. Chiuderemo l’iniziativa il 13 dicembre (Santa Lucia, patrona della vista) con una fiaccolata di bambini delle scuole in centro per sottolineare questo impegno».

Dà il suo benestare all’iniziativa anche l’assessore al Commercio Manuela Maffioli: «Ancora una volta la città con tutte le sue anime è riuscita a fare rete. Bello il messaggio che la scuola al centro di questa iniziativa, sia nel dare che nel beneficiare dei risultati. Grazie ai Lions per quel che fanno e ai 9 negozi di ottica che hanno aderito al progetto».

Gli ottici che aderiscono:

CENTROVISTA BESOZZI – LARGO GIARDINO, 7 – 0331-623590

OTTICA CHERONI – VIA PAVIA, 41 – 0331-341248

OTTICA SANT’EDOARDO – VIALE VITTORIO ALFIERI, 3 – 0331-324250

OTTICA ROCCHITELLI – VIA BRAMANTE, 3 – 0331-628175

OTTICA CECCUZZI – VIA MILANO, 2 – 0331-633255

OTTICA SONNINO – VIA MILANO, 5 – 0331-635016

OTTICA GALLAZZI – CORSO XX SETTEMBRE, 14 – 0331-1551990

OTTICA CRISTINA – VIA GENOVA, 19 – 0331321642

OTTICA MODERNA – PIAZZALE SOLARO, 4 – 0331-679696