Offerte di lavoro a Biandronno: Db-Line cerca una figura in area amministrativa-contabile

Db-Line srl, distributore italiano di videogames e giocattoli, con sede a Biandronno ricerca un impiegato neo-diplomato in area economica per stage a scopo assunzione.

Requisiti minimi richiesti

– Diploma in area economica

– Buona conoscenza del Pacchetto Office ed in particolare Excel

– Capacità comunicative e relazionali

– Predisposizione a lavorare in team

– Disponibilità immediata

– Completa il profilo richiesto una buona conoscenza della lingua inglese

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.