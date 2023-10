Ognissanti, le variazioni dei servizi Agesp a Busto Arsizio per il primo novembre

Si avvisa che, in occasione della “Festività di Tutti i Santi”, le attività del Gruppo AGESP subiranno alcune variazioni.

Gli Sportelli AGESP Gas, Energia Elettrica e Teleriscaldamento di Via Alberto da Giussano 6/8 a Busto Arsizio rimarranno chiusi nella giornata di mercoledì 1° novembre 2023. Per eventuali emergenze, è sempre garantita l’operatività del servizio di:  PRONTO INTERVENTO GAS – TEL. 800 251 628 – 24 ORE SU 24 FESTIVI INCLUSI  PRONTO INTERVENTO TELERISCALDAMENTO – TEL. 800 594 999 – 24 ORE SU 24 FESTIVI INCLUSI In riferimento alle raccolta domiciliare dei rifiuti a Busto Arsizio, il servizio NON verrà sospeso, ma svolto secondo le modalità ordinarie dei giorni feriali. A Fagnano Olona, invece, il servizio di raccolta porta a porta (frazione indifferenziata, frazione umida) sarà sospeso e recuperato il giorno successivo (2 novembre).

ll Centro Multiraccolta e il Centro del Riuso di Busto Arsizio, così come lo sportello Igiene Ambientale di Via Canale 26 – Busto Arsizio, e il Centro Multiraccolta di Fagnano Olona rimarranno chiusi nella giornata del 1° novembre 2023. Per informazioni: SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE BUSTO ARSIZIO – Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 – sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – festivi esclusi) / SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE FAGNANO OLONA – Tel. 800 178 973 (attivo da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 – festivi esclusi). Anche gli uffici del Settore Parcheggi di Via Mazzini 24/B e gli uffici di AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Servizi al Territorio presso i Molini Marzoli rimarranno chiusi per l’intera giornata di mercoledì 1° novembre. Le Farmacie gestite da AGESP Attività Strumentali S.r.l. a Busto Arsizio (Farmacia 1 di Viale Rimembranze 27, Farmacia 2 di Via P.R. Giuliani 10, Farmacia 3 di Via Largo Giardino 7, Farmacia 4 di Viale Boccaccio 83) rimarranno chiuse mercoledì 1° novembre.