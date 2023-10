Oltre 11mila visitatori al Villaggio della sicurezza di Aime ai Giardini Estensi di Varese

Grande successo per la seconda edizione del Villaggio della Sicurezza 2023, promosso da Aime in collaborazione con Liberacomm, ai Giardini Estensi di Varese.

Nonostante la pioggia che ha costretto a chiudere il villaggio nella giornata di venerdì, si è riusciti a confermare il numero di presenze registrato lo scorso anno, oltre 11.000 delle quali 5000 di studenti provenienti dalle scuole di tutta la provincia. Sono stati ben 49 gli enti pubblici e i partner privati che hanno patrocinato, sostenuto e partecipato all’evento.

Nei numerosi stand, i ragazzi e le famiglie hanno potuto svolgere attività didattiche volte a recuperare informazioni sulla guida sicura, grazie ad Aci Varese, alla Polizia stradale, i Carabinieri e alla Polizia locale di Varese. Si è potuto toccare con mano la fuga, in sicurezza, da una situazione emergenziale grazie a Vigili del fuoco e Aereonautica militare. Si è trattato il tema del territorio, grazie alla presenza della Protezione civile della Colonna mobile provinciale; così come si è potuto approfondire il tema della casa sicura e della prevenzione in materia sanitaria, nonché

dello sport in sicurezza grazie al Coni Lombardia.

Sono stati affrontati anche i temi della sicurezza sul lavoro, grazie all’impresa Albini & Castelli che ha illustrato come funziona un cantiere, con le sue problematiche, mediante l’installazione di un vero ponteggio; e il tema della cyber sicurezza grazie ai contributi di Leonardo.

«La settimana ha visto momenti a forte impatto istituzionale – dicono gli organizzatori – La conferenza di lancio del progetto del lunedì ha visto una folta rappresentanza degli enti coinvolti, con la presenza del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, primo sponsor dell’iniziativa. Sono seguiti altri importanti convegni: cyber security con la qualificata presenza dell’Accademia Cyber Security di Leonardo e della Polizia postale: la guida sicura con gli esperti di Aci; la formazione per i docenti delle scuole; la sicurezza nei luoghi di lavoro con i responsabili di Università dell’Insubria, Ats ed Inail; la consegna delle certificazioni di partecipazione al corso base ai nuovi volontari della Protezione civile, insomma tanti momenti di riflessione, informazione e formazione. Ciò si abbina al forte impatto emotivo della giornata conclusiva di domenica che ha visto la presenza di Anbima, con dieci filarmoniche locali che hanno suonato all’unisono davanti al Prefetto, per ribadire forte e chiaro, il messaggio che la piattaforma del Villaggio vuole diffondere: un’idea divulgativa di educazione alla sicurezza a 360 gradi, in tutte le realtà della nostra vita quotidiana».