Oltre il buio della disabilità visiva: a Varese gli ausili che rendono più facile la vita a chi non vede

La disabilità visiva spaventa. L’idea del buio, del nero, della staticità. Ma non se fosse del tutto così?

«Innanzi tutto la disabilità visiva si articola in diverse condizioni – spiega Barbara Apicella, dell’Uici, l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – C’è la cecità assoluta ma comprende anche la cecità parziale e raggiunge l’ipovisione attraverso gli stadi grave, medio-grave e lieve. In concreto parliamo di persone che, nella condizione migliore, hanno un residuo visivo non superiore a 3/10, o che hanno un campo visivo perimetrico binoculare inferiore al 60%. In secondo luogo esistono strategie comportamentali, strumenti ed ausili che possono essere di notevole aiuto nelle piccole-grandi incombenze della vita quotidiana».

Proprio di questi strumenti si parlerà sabato 14 ottobre nella sede territoriale di Varese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, grazie alla presenza di una ditta del settore, la Cambratech di Cameri, che porterà i sui prodotti per una dimostrazione gratuita che consentirà provare diversi ausili, da quelli per l’autonomia in casa, ai bastoni da orientamento, fino agli strumenti per leggere e ai telefonini.

Per gli interessati l’incontro è su appuntamento da fissare contattando il numero 0332 260 348, dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì.