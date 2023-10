“Oltre la fotografia“, il borgo antico di Castiglione Olona e gli scatti di Elisa Martignoni e Alex Boldini

Kubeart Associazione Artistica, dal 28 ottobre fino a domenica 5 novembre 2023, apre la 1° Mostra Personale “Oltre la fotografia” nella quattrocentesca Ex Sala Consiliare, nel borgo antico di Castiglione Olona, dei fotografi Elisa Martignoni e Alex Boldini. Opere contemporanee che raccontano attraverso gli scatti “l’arte di non guardarsi” e l’insondabile mistero dell’incomunicabilità. Tesi che fondano da sempre in modo imprescindibile il pensiero filosofico e il bisogno necessario dell’incontro con l’altro ponendo come rimedio, l’introspezione profonda, la cura per ritrovare se stessi. In fondo l’esortazione conosci te stesso Apollo nell’antica Grecia, già la intimava agli uomini al fine di riconoscere la propria limitatezza e finitezza.

Da qui il tema artistico preparatorio dei due fotografi alla riflessione sull’incomunicabiloità come condizione esistenziale specchio oscuro di un atteggiamento emozionale che è ragione di una lacerante e incolmabile distanza tra gli esseri umani, inevitabilmente riguardante tutti noi e la società che formiamo. Appunto, in un continuo progresso spinto da scoperte scientifiche e innovazioni in ambito tecnologico che hanno mutato in modo radicale il vivere quotidiano fino a creare una società digitale, quasi, che attraverso i suoi accessibili strumenti voglia trasferire nel virtuale la nostra realtà, creando una replica di noi stessi modellando le vite, i pensieri, le memorie e soprattutto le nostre relazioni sociali particolarmente quelle delle nuove generazioni. Tutto ciò che è privato si svolge potenzialmente in pubblico e ci resta fino alla fine dei tempi … siamo sedotti continuamente dal desiderio di essere connessi, scissi tra due mondi quello online e offline, virtuale e di fatto, modellati da diverse regole dove il linguaggio dell’uno compenetra nell’altro creando a fasi alterne forme di realtà o di finzione. Da qui l’attenta osservazione di Elisa Martignoni e Alex Boldini alle reti sociali virtuali, i cosiddetti social network , se non abbiano peggiorato la società o se l’abbiano mostrata com’è realmente, sulla costante tendenza alla stupidità e alla cultura della mistificazione nel tragitto umano contemporaneo. Il loro ‘saper fare’ contiene e mantiene tanta creatività, un occhio dallo sguardo fervido e un click sapiente, che mantiene il focus su anima e cuore che è il sentimento del loro lavoro.

La mostra proseguirà fino a domenica 5 novembre in concomitanza con La Fiera del Cardinale, il Mercatino dell’ Antiquariato, del Vintage e dell’Artigianato che ogni 1° Domenica del mese si svolge nel magnifico borgo di Castiglione Olona, dove si può immergersi nella sua storia e nell’arte che lo rende unico nel panorama dei borghi italiani. I monumenti del centro storico aperti e visitabili (Palazzo Branda Castiglioni e [MAP] Museo Arte Plastica dalle ore 10.30-12.30 e 15.00-18.00, il Museo della Collegiata con orario continuato 10.00- 18.00) Per informazioni: kubeart milano@gmail.com 371 354 4297