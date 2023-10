Open day a L’Accademia Istruzione e Formazione Professionale di Gallarate

L’Accademia I. e F. P. Istruzione e Formazione Professionale, Ente accreditato in sezione A n. 819 del 31-03-2014 da Regione Lombardia, è leader nel settore della formazione professionale da oltre 30 anni. E’ in particolare il punto di riferimento sul territorio per la formazione nel settore del benessere: acconciatura ed estetica.

I corsi

Corso Triennale di Operatore del Benessere: erogazione dei servizi di trattamento estetico

Corso Triennale di Operatore del Benessere: erogazione dei trattamenti di acconciatura

Con i nostri corsi, si possono conseguire sia la qualifica professionale, che consente di lavorare, sia il titolo abilitante che permette di aprire un’impresa di acconciatura o di gestirne una per conto di terzi.

Destinatari e requisiti

Diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media)

Età inferiore ai 18 per l’iscrizione al primo anno

Open day Lunedì 6 novembre alle ore 14.30

Lunedì 27 novembre alle ore 14.30

Lunedì 18 dicembre alle ore 14.30 La partecipazione agli open day, è possibile solo tramite prenotazione compilando il form Clicca e compila il form

L’offerta formativa è strutturata per competenze all’interno delle quali lavorano in stretta sinergia varie discipline, fra le quali: italiano, matematica, inglese, comunicazione, psicologia, informatica, economia e diritto, sicurezza, anatomia e fisiologia, dermatologia e igiene, laboratorio tecnico-professionale.

990 ore anno per un totale di 2970 ore. Dal secondo anno le ore saranno suddivisa tra formazione in aula e formazione in alternanza scuola-lavoro. E’ prevista anche la possibilità di attivare percorsi in apprendistato (apprendistato di I° livello).

L’Accademia I. e F. P. Istruzione e Formazione Professionale

Via Aleardo Aleardi 36, Gallarate (Zona Madonna in Campagna)

Tel. 0331782471

Email: segreteria@l-accademia.it

Sito | Facebook | Instagram