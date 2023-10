Openjobmetis a Venezia contro la capolista: serve anche aumentare il tasso di energia

“Come può uno scoglio arginare il mare?”. Vien voglia di ricorrere a Lucio Battisti per presentare la quinta di campionato della Openjobmetis, qui nel ruolo dello scoglio, impegnata al “Taliercio” di Mestre contro un’Umana Reyer capolista imbattuta della Serie A.

Una frase, quella scritta da Mogol, che ci risuona in testa dopo avere visto le rispettive partite di coppa: Venezia ha finalmente mosso la classifica in Eurocup superando Badalona grazie al gran finale di Spissu, ma anche a un’energia notevole messa in campo dai vari Tessitori, Brown e soprattutto da Rayjon Tucker, uno che se mettesse la dinamo sulle gambe produrrebbe qualche megajoule a ogni partita. Varese, in versione Itelyum, ha invece perso tristemente in casa con Gottingen, mancando anche sul lato energetico-caratteriale al di là di quello tecnico e tattico.

Sulla carta domenica (29 ottobre, ore 18,15) il pronostico è chiuso a favore degli orogranata di coach Spahija che, a differenza di Varese (ancora senza Ulaneo: potrebbe rientrare giovedì con Tbilisi), ha avuto anche un buon calendario con un solo big match affrontato alla prima giornata contro Tortona. Vedremo quindi se anche il “peso” delle partite disputate fino a ora conterà in questo confronto diretto: a sostegno della Openjobmetis è giusto ricordare che, pur nelle sconfitte, i biancorossi sono addirittura migliorati con il passare delle partite (di LBA… la coppa ha ridimensionato pure questa piccola crescita): se Venezia dovesse arrivare rilassata all’appuntamento, allora ci si potrebbe provare.

Difficile però, alla luce di quanto visto fino a ora. A livello tattico – ci ripetiamo – il continuo ricorso al cambio sistematico in difesa continua a essere una scelta suicida. In questo modo tra l’altro, i giocatori vengono deresponsabilizzati: ha colpe un Moretti o uno Shahid se vicino a canestro non riesce a fermare un pivot? Ha colpe un Cauley-Stein se a 7 metri dal ferro non riesce a tenere un play che cambia due volte direzione?

Scelte che avevano un grande senso dodici mesi fa, quando a parte Ross (e Librizzi) tutti gli altri giocatori erano intercambiabili a difesa dell’area (compreso Owens, molto rapido di piedi) e a rimbalzo. In questo momento tutto ciò ha poca logica e, fino a che verranno fatti correttivi alla squadra (ammesso che ne verranno fatti), sarebbe più normale adeguarsi invece di continuare a perdere piuttosto che cambiare le proprie convinzioni. Ottime quando possono essere messe in pratica, deleterie in caso contrario. Ma di questo dovrebbe rispondere direttamente Scola.

Al di là di questo, torniamo al discorso sfiorato all’inizio: se con la tattica e le qualità individuali si perde, il pubblico di Varese gradirebbe almeno vedere mordente, coraggio, pure un po’ di cattiveria. Certo che se chi deve infondere queste cose resta seduto per larghi tratti della gara, non è che si possa pretendere la luna.

La partita del Taliercio sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso il consueto liveblog, aperto fin dal venerdì, che prima della palla a due contiene notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico per i tifosi. Poi dalle ore 18 circa il racconto dettagliato da quanto accade sul campo e la gara descritta azione dopo azione.