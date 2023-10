Openjobmetis all’ultimo respiro, battuta Pistoia di un punto

Tutto è bene quel che finisce bene, viene da dire, quando a Masnago suona la sirena del 40′ tra Varese e Pistoia. Il punteggio dice 83-82 Openjobmetis e si scatena la festa, ma l’esordio della squadra di Bialaszewski è tutt’altro che da sogno. Serve uno sforzo mentale e fisico extra ai biancorossi che vanno all’inferno a lungo (e lo sono ancora a inizio ultimo periodo) prima di risalire e vincere una partita che sembrava ampiamente andata a farsi benedire.

E invece la OJM è riuscita a riprendere per i capelli la contesa, grazie a qualche prodezza abbinata ad alcuni scivoloni degli ospiti che per 35′ erano stati inappuntabili ed eccellenti, sospinti dall’entusiasmo tipico delle neopromosse d’assalto. Poi, al momento di chiuderla, sono iniziati gli errori dei toscani che hanno balbettato ai liberi e al tiro: Varese al contrario ha fiutato la possibilità di fare l’impresa (tale è, visto come si erano messe le cose) e ha trovato in Davide Moretti l’uomo decisivo.

Il play azzurro, fino a quel punto in difficoltà, ha dato la scossa a sé e alla squadra sublimando il momento di grazia all’inizio dell’ultimo minuto: tripla del pareggio, palla rubata in difesa, fallo subito e tiro libero che ha sparigliato le carte. Da lì in poi non si è più segnato, con Pistoia che ha prima perso palla e poi (dopo l’ennesima scelta sciagurata di Hanlan) ha sbagliato il tiro decisivo costruito con intelligenza – palla sotto a Ogbeide marcato da un piccolo per le rotazioni – ma nelle mani meno delicate del quintetto.

Nel sacco biancorosso quindi, finiscono i primi due punti della stagione, vitali se guardiamo al calendario tremendo che attende i Bialaszewskis nel primo mese di gioco. Il coach varesino avrà un bel da fare per sistemare le tante cose che non hanno funzionato. Dai rimbalzi (29-40, 13 offensivi di Pistoia, la conferma della fatica nel tagliafuori) ai blackout offensivi arrivati quando Varese ha smesso di attaccare il ferro rifugiandosi alle triple (a quel punto prevedibili) o alle azioni in solitaria cha quasi sempre non finiscono bene.

Detto di Moretti, fa piacere trovare Gabe Brown tra le chiavi positive della serata pur con i prevedibili alti e bassi, mentre Cauley-Stein ha confermato di poter essere devastante nonostante – come ad Antalya – abbia trascorso mezza partita quasi senza ricevere palla in area. Poi è stata un’altra musica ma servirà un modo per attivarlo anche a inizio gara. La trance agonistica di Moretti non ha comunque risolto le perplessità in regia, anche perché Shahid – 1 punto e meno 11 di plus/minus – continua a essere oggetto misterioso. Lo perdoneremo se si rivelerà un califfo domenica pomeriggio a Bologna, ma a occhio non ci scommetteremmo.