Openjobmetis battuta all’ultimo assalto: Tortona passa a Masnago

Il Derthona Basket comincia ad avere i contorni della “bestia nera” per la Openjobmetis. Come lo scorso anno, nel confronto diretto a Masnago, i piemontesi strappano i due punti al termine di una volata e di una partita praticamente sempre rimasta in equilibrio (78-80). Una corsa sparigliata dalla tripla di Kyle Weems a 6” dalla fine dopo che – erano trascorsi 15” effettivi – era stato Oliver Hanlan a rimettere il risultato in parità e l’esito in discussione. Ma gli dei del basket che erano stati benevoli con il canadese (miglior biancorosso in campo) lo hanno poi punito poco dopo: Hanlan ha infatti conquistato tre liberi a 1” dalla sirena per una dabbenaggine di Obasohan ma il suo primo tentativo è uscito sbilenco dalle mani. Il secondo è andato a segno ma a quel punto i miracoli erano terminati e sull’errore volontario del terzo tiro sono svanite le speranze.

Un peccato e, probabilmente, una occasione persa: Tortona ha ancora l’aria di un cantiere aperto ed è sembrata alla portata di una Openjobmetis a sua volta “in divenire”, spinta però da un pubblico numeroso e bollente. E invece i biancorossi non sono riusciti a dare al match quella spintarella in più per portare a casa il risultato, fermandosi nei momenti migliori (dopo il +7 del terzo periodo è arrivato un momento di blackout offensivo), trovando sempre qualche uomo sotto tono rispetto alle attese e concedendo troppo a rimbalzo.

Ancora una volta, gli avversari hanno banchettato con i “secondi tiri” raccogliendo ben 11 palloni sotto il canestro biancorosso dove, anche stavolta, Willie Cauley-Stein è apparso lontano dalle speranze dei tifosi di casa (e i 9 rimbalzi non bastano a giustificare una prova sbiadita). Ma la fatica a rimbalzo e quella, forse ancora più grave, in fase difensiva soprattutto nella prima metà di gara non può essere solo ascritta all’ex pivot dei Kings: anche oggi (seppure in modo minore rispetto a Bologna) Varese ha patito gli accoppiamenti in retroguardia tra lunghi e piccoli, concedendo troppi canestri facili a Radosevic, Thomas o Weems (che per altro è stato eccellente per meriti propri lungo tutti i 40′).

La sconfitta onorevole con Tortona conferma che la OJM di Bialaszewski ha tanti difetti ma è superiore almeno a quella “vertematiana” vista a Bologna. Certo il calendario è assassino e domenica prossima Trento (di nuovo alla Itelyum Arena) sarà un altro cliente molto ostico. La soluzione è sempre quella: lavorare tanto, per allungare i momenti buoni e nascondere il più possibile i difetti. Mercoledì ci sarà anche l’esordio in Fiba Europe a Cipro dove “Biala” potrebbe allungare le rotazioni, oggi ridotte al lumicino. Vincere in coppa sarebbe utile per ridare un po’ di serenità e prendere la rincorsa verso la Dolomiti. Perché quel “2” in classifica va smosso al più presto.

PALLA A DUE

Varese scende in campo con la annunciata ma inedita maglia rosa dedicata alla prevenzione e alla cura del tumore al seno. Se la divisa è diversa, il quintetto è quello di sempre, con Moretti e Hanlan a scambiarsi il ruolo nelle due posizioni di guardia e Cauley-Stein a fare da guglia in area. Ramondino, che le voci danno in bilico, inizia completamente straniero i cui estremi sono Dowe e Radosevic. L’ex Strautins parte dalla panchina.

LA PARTITA

Q1 – Varese frizzante in avvio di partita con due giocatori su tutti, almeno in attacco: Brown segna 3 volte dall’arco punendo difese troppo poco reattive mentre Hanlan mette in campo uno show offensivo (9 punti) che lascia di sasso Weems. I problemi sono dall’altra parte del parquet dove Tortona arriva a segnare facilmente da sotto a ogni tentativo, crucifiggendo le difficoltà di Cauley-Stein a difesa del ferro. E quando Tortona sbaglia, c’è sempre un rimbalzo d’attacco (ben 5) a favorire i piemontesi che alla pausa comandano 23-24.

Q2 – Anche con Trill in panca la difesa varesina concede troppo in area, ma dopo essere andata a -6 la Openjobmetis reagisce e nel giro di qualche minuto trova il contro sorpasso con tripla di Hanlan, appoggio di Cauley-Stein e 5 punti di McDermott. Sullo slancio si vede anche qualche giocata da applausi come la schiacciata di Brown ma poi Varese si inchioda a quota 40 sprecando le due azioni successive ai timeout di Bialaszewski. Hanlan perde palla a 5” dalla fine del quarto e Obasohan, il migliore dei Leoni, punisce con il 40-41 a fil di sirena.

Q3 – L’avvio di ripresa è ottimo in casa OJM perché Cauley-Stein è più incisivo sugli scarichi e perché McDermott spara dall’angolo la tripla del +7 al 22′ che però resterà il massimo vantaggio della gara. Hanlan commette due falli consecutivi (il secondo a gioco fermo) e deve sedersi con tre penalità: senza il canadese l’attacco varesino si inceppa e così Daum dopo diversi errori torna a fare canestro. Poi è Weems a dare un’altra spinta a Tortona che doppia la boa del 30′ avanti di 3 (58-61) dopo l’annullamento di un cesto a Ulaneo (infrazione di 24”).

IL FINALE

Si ricomincia spalla a spalla con qualche colpo buono di Shahid, una tripla di Brown e i due liberi di McDermott per il 67-65 del 34′ che però sarà l’ultimo vantaggio interno. Un paio di passaggi a vuoto dei padroni di casa permettono a Tortona di costruire un break piccolo ma significativo. Il divario resta per alcune azioni tra i 4 e i 5 punti fino a che Moretti ritrova la mira dall’arco per il -2. Tortona potrebbe chiuderla, non lo fa e viene punita da Hanlan che a 21” dalla fine e dopo un’azione non proprio cristallina di Varese trova la bomba del 77 pari. Timeout Ramondino, palla a Dowe che rischia l’infrazione ma poi spinge la sfera a Weems che – presto sul previsto – non ci pensa due volte e piazza una tripla tagliagambe. Altro timeout, Hanlan pare incartarsi ma beffa Obasohan guadagnando tre liberi: il primo del canadese però è sbagliato e il secondo serve solo a fissare il 78-80 finale. Amaro.

OPENJBOMETIS VARESE – BERTRAM TORTONA 78-80

(22-23, 40-41; 58-61) VARESE: Moretti 7 (0-1, 2-8), Hanlan 24 (3-6, 5-11), McDermott 12 (2-4, 2-9), Brown 17 (1-2, 5-6), Cauley-Stein 8 (3-5, 0-1); Shahid 6 (2-4, 0-3), Ulaneo 4 (2-2), Woldetensae (0-2 da 3), Librizzi. Ne: Virginio, Assui. All. Bialaszewski.

TORTONA: Dowe 11 (3-5, 0-4), Obasohan 13 (3-5, 1-2), Weems 22 (6-10, 2-4), Daum 6 (3-6, 0-3), Radosevic 10 (5-6); Candi 2 (1-4, 0-2), Strautins 2 (1-3, 0-1), Baldasso 6 (0-3, 2-6), Thomas 8 (4-5). Ne: Zerini, Tavernelli. All. Ramondino.

ARBITRI: Paternicò, Bartoli, Gonella.

NOTE. Da 2: V 13-24, T 26-47. Da 3: V 14-40, T 5-24. Tl: V 10-15, T 13-16. Rimbalzi: V 37 (8 off., Cauley-Stein 9), T 43 (11 off., Daum 11). Assist: V 18 (Hanlan 6), T 15 (Obasohan 5). Perse: V 11 (Shahid, Ulaneo, Moretti 2), T 8 (Thomas 2). Recuperate: V 2 (Shahid, McDermott 1), T 5 (Obasohan 3). Usc. 5 falli: nessuno. Spettatori: 4.355.

CLASSIFICA (dopo 3 giornate) V. Bologna, Brescia, Venezia 6; Trento, Napoli, Milano, Tortona, Reggio Emilia 4; VARESE, Cremona, Pesaro, Scafati, Sassari 2; Pistoia, Treviso, Brindisi 0.