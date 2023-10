Openjobmetis, dieci anni accanto alla Pallacanestro Varese

Nel corso della serata di domenica 22 ottobre, in occasione del match tra Varese e Trento alla Itelyum Arena, la Openjobmetis spa ha festeggiato i dieci anni di sponsorizzazione della Pallacanestro Varese. Un periodo lunghissimo per questo genere di accordi che fa dell’azienda gallaratese la seconda per durata di abbinamento con il club biancorosso dopo la leggendaria Ignis (in quel caso furono 19 stagioni consecutive con lo stesso nome).

Openjobmetis – spiega oggi l’azienda – ha stimolato e condiviso la scelta di Luis Scola (CEO di Pallacanestro Varese) di allargare l’attività della società sportiva con l’ingresso della squadra cestistica femminile gaviratese – ADPG Basket – e del basket in carrozzina, con l’HSV – Handicap Sport Varese.

La storia di Varese insegna quanto la strategia di affiancare un brand ai valori dello sport possa rivelarsi vincente: precursore, in tal senso, è stato Giovanni Borghi, con la sua Ignis e con le decisioni di affiancarsi, inizialmente, prima al pugilato e poi al ciclismo.

Questo vale senza dubbio anche per coloro che, nel tempo, hanno dato il loro sostegno a Pallacanestro Varese, simbolo di una città che continua ad aver voglia di tifare per uno sport coinvolgente, dai sani valori morali e capace di parlare al cuore del pubblico di ogni età e come esempio per i più giovani di impegno, riscatto, e capacità di pensare a sempre nuove strategie.

«Sono stati 10 anni di grandi soddisfazioni, trascorsi insieme a questa società sportiva con e per il territorio – ha dichiarato Chiara Forlin, responsabile comunicazione e marketing di Openjobmetis SpA – Questa decennale partnership con la Pallacanestro Varese si è rivelata molto preziosa, considerando che per la sua realizzazione è stato destinato un importo mai superiore al 10% del budget annuale riservato agli investimenti di marketing.

In particolare, il solo controvalore di comunicazione a livello pubblicitario è stato valorizzato nella stagione 2022/23 a circa 1 milione e 300 mila euro. Numeri significativi ai quali bisogna aggiungere l’ancora più importante tornaconto a livello relazionale che Openjobmetis ha potuto ottenere coinvolgendo moltissimi clienti attivi e prospect sia nelle partite in casa che in trasferta. Tali occasioni si sono rivelate fondamentali per consolidare rapporti commerciali basati sulla fiducia e sull’affiatamento condividendo tutte le mozioni legate alla competizione sportiva. In conclusione, augurando buon lavoro, oltre che a tutti i giocatori, anche all’allenatore statunitense, Tom Bialaszewski».