Openjobmetis, esordio da non fallire: a Masnago arriva Pistoia

Terminato in agrodolce l’antipasto, ovvero le qualificazioni di Champions, la Openjobmetis è ora pronta per la portata principale, il campionato di Serie A che scatta con il posticipo di mercoledì 4 0ttobre alle 19,30 sul parquet di Masnago.

Una partita da non fallire, per la squadra di Bialaszewski, che ospita la neopromossa Estra Pistoia senza che i toscani abbiano nulla da perdere. E per questo possono essere pericolosi. La prima di campionato è sempre un discreto terno al lotto, e anche l’avvio di questa stagione tricolore ha confermato come l’esordio può scombinare i piani: se ne sono accorte Sassari (travolta in casa da Napoli) e Tortona (0 su 18 da 3 a Venezia), hanno faticato pure Milano e Virtus.

Varese vuole quindi evitare di trovarsi in difficoltà, anche perché all’orizzonte ha un calendario tremendo nelle prossime partite (Bologna, Tortona, Trento, Venezia): contro l’Estra è necessario mettere due punti in cascina, anche per prendere la rincorsa.

Nella gara con i biancorossi toscani la Openjobmetis sarà chiamata ad “allungare” i momenti di basket spumeggiante che non sono mancati ad Antalya, e al contrario a limitare quelli in cui l’attacco smette di girare. Servirà collaborazione da parte di tutti, per questo: dai piccoli chiamati a migliorare a livello di playmaking, a Cauley-Stein che dovrà diventare leader d’attacco (se necessario). Occhi anche ai due giocatori che meno hanno convinto fino a questo momento, Shahid e Brown, da cui ci si aspetta un passo avanti concreto ora che anche le prime partite ufficiali sono “nei libri”.

La Estra di coach Brienza si presenta al palazzetto con l’entusiasmo della neopromossa ma anche senza un giocatore chiave, Jordan Varnado, ala USA determinante lo scorso anno. Varnado starà fuori qualche settimana per un infortunio al piede ed è stato sostituito “a gettone” dall’italo-americano Grant Basile in prestito dal Derthona. Qualche acciacco segnalato anche per il pivot Ogbeide ma nulla di rilevante.

BIALASZEWSKI: “NON VEDO L’ORA DEL PALAZZETTO”

«Le sensazioni sono positive e non vedo l’ora di entrare al palazzetto e vedere i nostri tifosi al gran completo – Tom Bialaszewski si appella a Masnago per ricevere quella spinta in più che il palazzetto sa dare – La squadra è pronta a fare il suo dovere: abbiamo riguardato la partita con Cholet e lavorato sui nostri sbagli. Lo dimostreremo con Pistoia». Il tecnico americano sta prendendo le misure al basket italiano che pure conosce per l’esperienza a Milano: «Molte delle squadre che affronteremo saranno per noi nuove perché abbiamo parecchi esordienti in Serie A. Pistoia, è una formazione molto fisica, ben allenata e con un buon sistema offensivo, ma nelle ultime settimane ci siamo preparati bene e non ci faremo trovare impreparati».

Di nuovo, “Biala” pensa agli spalti: «Il calore del pubblico di Varese è la cosa per cui sono più emozionato. Quando ero a Milano, a causa del Covid non ho mai potuto vedere il palazzetto pieno, ma ne ho sentito parlare. Per noi sarà una bella spinta; la gente in città mi ferma per raccontarmi il calore di Masnago e non vedo l’ora di avvertire l’energia dei tifosi».

