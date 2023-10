Openjobmetis in rosa per la ricerca e la prevenzione del tumore al seno

Bianco + rosso = rosa. Ma non è (solo) una questione di colori. Domenica 15 ottobre (ore 20.30) sarà impegnata al Palazzetto di Masnago per la terza giornata di campionato contro Derthona. Per l’occasione i giocatori della Openjobmetis vestiranno un’inedita maglietta di colore rosa.

«Una canotta unica per un messaggio importante – scrive la società -. I nostri ragazzi scenderanno sul parquet con le maglie da gara di colore rosa per rendere ancora più forte il nostro supporto alla ricerca e alla prevenzione del tumore al seno».

Due giorni fa si è svolta alla Itelyum Arena la conferenza stampa di presentazione del progetto legato alla ricerca e la prevenzione del tumore al seno. Si tratta di una tre giorni di screening gratuiti grazie alla sinergia tra Pallacanestro Varese, Asst Sette Laghi, Ats Insubria e associazione Caos (qui l’articolo).