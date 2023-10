Openjobmetis, la sfida più dura: a Bologna per provare a stupire

Sopravvissuta con un enorme sospiro di sollievo all’esordio contro Pistoia, la Openjobmetis viaggia verso Bologna con la certezza – questa volta – di non essere la favorita nell’incrocio con la Virtus Segafredo.

Le “Vu Nere” hanno già messo in bacheca la supercoppa italiana dopo avere battuto Milano e Brescia (a Brescia) e si sono imposti a Scafati, con qualche rischio nel finale risolto in maniera risoluta. Una striscia vincente che si è interrotta giovedì in Eurolega, quando Hackett e soci sono stati superati in casa dallo Zalgiris: un risultato che Bologna proverà a “vendicare” immediatamente nel turno di LBA con Varese.

Questo per dire che la partita del PalaDozza (domenica 8 ottobre, ore 19) è la più complicata possibile per la banda di Bialaszewski che, sembra curioso, dovrà giocare in piazzale Azzarita proprio come ha fatto Pistoia a Masnago pochi giorni fa. Ovvero libera da paure e timori riverenziali, provando a imporre le proprie qualità anche contro un’avversaria che ha le fattezze della corazzata.

Sotto canestro, in particolare, Cauley-Stein e Brown saranno chiamati agli straordinari per fronteggiare una pattuglia di lunghi che comprende gli amati ex Dunston e Polonara oltre a Mickey, Cacok e Shengelia. Un elenco da far tremare i polsi ma anche una bella sfida per i biancorossi-americani: “Trill” per la prima volta si può confrontare con avversari da Eurolega mentre Brown proverà a ripetere la buona prova mostrata con Pistoia ma dovrà a tutti i costi evitare problemi di falli. Perché la coperta è oltremodo corta.

Non che sul perimetro la squadra bianconera sia in difficoltà. A disposizione di Luca Banchi – subentrato a stagione ormai iniziata a Sergio Scariolo – si va dal poker italiano Pajola-Hackett-Belinelli-Mascolo all’ex berlinese Smith sino a Cordinier e Lundberg. Alla Virtus mancherà quindi solo il serbo Dobric per un problema alla caviglia, per il resto Banchi ha tutta l’artiglieria a disposizione.

«Sarà una partita con urgenze specifiche che dovremo sapere risolvere» si nasconde Banchi alla vigilia riconoscendo alla Openjobmetis talento e capacità di fare canestro in diversi modi. Il che è vero a patto che tutto il quintetto di Bialaszewski abbia un impatto forte sul match: nel dettaglio, rispetto a Pistoia, servirà uno Shahid molto più incisivo ma dovrà esserci maggiore continuità anche da gente come Hanlan e lo stesso Cauley-Stein.

Vedremo, a livello tattico, se Biala apporterà qualche ritocco alla OJM. Qualche idea: più Moretti e meno Hanlan in regia, minor ricorso al cambio sistematico in difesa (per evitare di essere demoliti dai mis-match), maggiore attenzione collettiva al rimbalzo specie sotto il proprio canestro. Tre tematiche che, se sistemate, potrebbero dare a Varese una fisionomia più performante. Anche se, come sappiamo, gli assetti biancorossi non hanno generalmente fortuna contro complessi da Eurolega come quello bolognese (o con Milano): non a caso la Openjobmetis non vince in Emilia dal 2018 e ha una striscia aperta di nove sconfitte contro un’avversaria storica. Insomma, sarebbe il momento di spiazzare tutti: il dado è tratto.

