Openjobmetis, serve una vittoria interna contro la Trento di Galbiati

Il calendario della Serie A di basket è stato due volte birichino. Una, l0 abbiamo già ricordato, per il fatto di aver previsto diversi incontri difficili consecutivi in avvio per Varese, l’altra perché già alla quarta giornata i biancorossi incontrano un “fresco vecchio amico” come Paolo Galbiati, vice di Brase nella scorsa stagione e domenica 22 (ore 16,30) di ritorno a Masnago come head coach di Trento.

Galbiati è forse l’uomo (tra tutti gli avversari dei biancorossi) che più di ogni altro conosce fin nelle pieghe le “regole del gioco” messo in atto da Varese. Come noto la Openjobmetis si affida, per le proprie scelte tattiche, a una serie di indicazioni derivanti dai dati statistici. Un modulo che si può applicare (per la selezione dei tiri, per l’utilizzo dei blocchi, per le concessioni agli attaccanti avversari) anche con allenatori e giocatori dalle caratteristiche differenti: la Varese di Roijakkers era diversa da quella di Brase che era diversa da questa di Bialaszewski. Per questo motivo il tecnico oggi a Trento può essere considerato l’avversario più pericoloso per Hanlan e compagni.

Certo, la Dolomiti Energia è anche una formazione di livello medio alto: ha iniziato la Serie A con due vittorie prima di fermarsi contro la Virtus mentre ha faticato in Eurocup dove ha perso le tre gare disputate. Ma il livello della coppa disputata dall’Aquila è decisamente superiore a quella Fiba Europe che ha visto mercoledì l’esordio vincente della Itelyum Varese.

A Masnago Trento dovrà fare a meno del playmaker titolare, Kamar Baldwin, fermo per una frattura allo zigomo: la sua assenza si è fatta sentire soprattutto nell’arco dei 40′. Anche in settimana la Dolomiti è stata ottima in coppa contro i campioni in carica del Gran Canaria, ma si è un po’ sciolta nell’ultimo periodo in assenza di una guida sicura in regia.

Se però parliamo di “squadre corte”, di certo Varese non sta meglio anche perché dovrà rinunciare a Scott Ulaneo, fermatosi dopo la gara di settimana scorsa con Tortona e ancora fuori uso. Un’assenza che non incide troppo sul minutaggio ma che costringe Bialaszewski a gestire con attenzione Cauley-Stein e Brown, e cioè l’unico pivot e l’unico giocatore che lo può sostituire in qualche modo, per consentire all’ex Sacramento di tirare il fiato.

Di fronte a “Trill” ci sarà il mancato varesino Paul Biligha affiancato all’ex trevigiano Cook, giocatori che fanno dell’intensità il loro marchio di fabbrica: vedremo se finalmente Cauley-Stein saprà essere più aggressivo e concreto sul campo. E se Bialaszewski avrà deciso di sfruttare meglio le sue qualità dentro l’area senza costringerlo perennemente a inseguire gli esterni lontano dal canestro. Una scelta tattica che fino a oggi non ha pagato salvo in rare situazioni.

Alla Itelyum Arena ci sarà anche modo di festeggiare i 10 anni di sponsorizzazione da parte di Openjobmetis (prevista una celebrazione speciale) e di ricordare Nino Cescutti, l’ex campione della Ignis scomparso venerdì sera vittima di un incidente stradale. Di certo gli applausi non mancheranno perché già a 48 ore dalla contesa iniziale la società ha parlato di 4.400 biglietti venduti. Speriamo che alla fine siano proprio gli applausi (di gioia, non di consolazione) ad accompagnare l’uscita dal campo dei giocatori. Perché cedere per la seconda volta in fila sul campo di casa inizierebbe a intaccare la fiducia del pubblico in questo progetto.

