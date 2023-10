Orientare i giovani al futuro: al Don Milani di Venegono una serata di formazione per genitori ed educatori

Pensare al futuro con metodo, contenendo una giusta ansia, coltivare un sogno, darsi obbiettivi per la vita, fare progetti, gestire il desiderio quotidiano, gestire le dinamiche del lavoro. Sono tutte competenze il cui sviluppo nei giovani si invoca a gran voce da parte dei media, delle istituzioni, di chiunque abbia un compito educativo.

Il corso di orientamento “Pensare futuro” che si svolgerà al Don Milani di Venegono Inferiore dà una risposta a tutte queste esigenze offrendo un programma non solo informativo ma mettendo al lavoro gli studenti delle classi quarte e quinte nella messa a punto di un proprio, personale, metodo operativo per affrontarle in modo integrato e per tutta la vita.

Il corso si svolge grazie ai contributi della Fondazione “La Sorgente” che fa capo alle A.C.L.I di Varese ed alla Fondazione F.A.A.P di Milano.

«Il nostro sostegno – dice il presidente di La Sorgente, Giovanni Senaldi – mira a rendere efficaci gli interventi che aiutino i giovani ad intraprendere un processo di ricerca delle proprie motivazioni al lavoro. La Fondazione, nel condividere le preoccupazioni degli educatori di fronte al disagio di tante ragazze e ragazzi nell’avvicinarsi alla complessità del mondo del lavoro odierno, valuta e sostiene economicamente questi interventi rendendoli possibili. Esprime un particolare apprezzamento per l’organizzazione di un evento che coinvolge i genitori, le famiglie, gli educatori dei giovani che parteciperanno al corso».

Rispondendo all’esigenza, formulata da Senaldi, che il mondo degli adulti assuma un ruolo costruttivo, il corso propone per venerdì 27 ottobre alle ore 21 presso il “Cimena Teatro Nuovo” di Abbiate Guazzone, la serata intitolata “Il viaggio della freccia: alla ricerca della propria strada”. La serata sarà introdotta dal “Team Archery” di Venegono Inferiore.

La serata prevede come relatori la dott.ssa Alessandra Augelli, pedagogista e docente di pedagogia all’Università Cattolica e la dott.ssa Alessia Lanzi, psicologa e psicoterapeuta, che svolge attività clinica con preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti e genitori, presidente della cooperativa “Il Minotauro” di Milano che fa capo all’omonima istituzione, specializzata, da trent’anni, nella gestione del disagio giovanile. La Cooperativa sociale Minotauro, in particolare, fondata nel 1984, promuove progetti di prevenzione e interventi nelle scuole, ricerca, formazione e supervisione, analisi istituzionale e gestisce servizi psicosociali in collaborazione con Enti Locali, Aziende sanitarie e Istituzioni scolastiche.

La serata, gratuita e aperta a tutti, si rivolge particolarmente a colui che è “arco” del processo di discernimento del giovane, ovvero il genitore, l’educatore, l’insegnante, che assume un ruolo di facilitazione e di stimolo, rimanendo rispettoso della crescente autonomia del giovane che ne è il protagonista. Sono invitati inoltre a partecipare alla serata anche i giovani studenti che, quali diretti interessati, potranno prendere parte alle riflessioni proposte e prendere parte attivamente al dibattito.

La serata e il corso sono progettati, organizzati e gestiti dalla Cooperativa sociale “In Dialogo” di Milano che si occupa di formazione e animazione sociale e dalla Cooperativa “La Casa Davanti Al Sole” di Venegono Inferiore che si occupa di educazione, formazione, housing sociale e gestione di Comunità Accoglienza Minori.