Ottantenne cade nel torrente a Besozzo e i carabinieri la riportano a casa in braccio

L’hanno trovata per strada completamente bagnata dopo una caduta in un torrente, in ipotermia, fradicia per la pioggia battente. E quando un carabiniere l’ha vista in difficoltà non ci ha pesato due volte: l’ha presa in braccio, e l’ha riportata a casa. Una storia finita nel migliore dei modi, dove hanno contato tempestività dei soccorsi, forza d’animo sommate a un pizzico di fortuna.

È quanto successo venerdì mattina attorno alle 8 a Besozzo. I parenti di un’anziana avevano dato l’allarme: la donna, 80 anni, era uscita di casa fra le 6.30 e le 6.45. Sparita, di lei nessuna traccia. In quel momento – siamo nella zona di via Pasubio, in paese ma non esattamente in pieno centro – stava cadendo una fitta pioggia battente.

Subito è scattato l’apparato di ricerche ed è stata mobilitata la locale stazione dei carabinieri che dipende dalla Compagnia di Varese, oltre ai vigili del fuoco. Per strada anche i parenti dell’anziana che assieme ai carabinieri sono riusciti a trovare la donna infreddolita, completamente bagnata e che necessitava di aiuto. Un militare a quel punto l’ha presa in braccio e riportata a casa dove è stata subito soccorsa: le sono stati messi indumenti asciutti e riscaldata con coperte mentre sul posto arrivavano anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese un’ambulanza del 118.

I sanitari dell’automedica hanno visitato la donna, poi trasportata per un controllo in codice giallo al pronto soccorso di Varese a bordo di un’ambulanza dell’Sos di Travedona, anche se dalle prime informazioni sembra che la donna non sia in gravi condizioni di salute. I soccorritori sono partiti immediatamente e la vicenda si è conclusa in maniera positiva, grazie anche al ritrovamento dopo circa un’ora della donna: se l’anziana fosse rimasta esposta alle intemperie per ore, la vicenda sarebbe probabilmente finita in maniera diversa.