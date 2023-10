Pagelle Pro Patria: difesa ancora perforata, Stanzani con la dinamite nei piedi

Le pagelle di Pro Vercelli – Pro Patria 2 a 1. I voti ai tigrotti biancoblu:

MANGANO 6 – La bella parata sul tiro di Nepi non allieverà l’amarezza per aver preso due gol da calcio da fermo. Stessa sorte toccata al compagno di reparto Rovida martedì contro il Trento. Vittima sacrificale.

VAGHI 6 – Regge senza troppi affanni, sia in area che fuori, le iniziative di Maggio, un cui cross per Nepi – che non tocca la sfera – trae in inganno tutti e fissa il risultato definitivo.

LOMBARDONI 5,5 – Nei primi 20′ in cui la Pro Vercelli mantiene per lunghi tratti il possesso del gioco il comandante della difesa chiude spazi con la solita e puntale perizia. Il passo falso arriva tuttavia nella seconda metà della ripresa, quando, sul 2 a 1, un giocatore della sua esperienza e bravura non può scivolare nei “trappoloni” tesi della Pro Vercelli inscenati per interrompere il gioco. Nervoso, impreciso e ammonito.

MORETTI 5,5 – Partita opposta a quella di Lombardoni, ma dalla stessa valutazione complessiva. In avvio balla su Mustacchio e Iotti, rischiando grossissimo a causa di una trattenuta in area di rigore che poteva seriamente comportare il terzo calcio di rigore a sfavore in altrettante partite. Poi, come in tutte le partite in cui la Pro è sotto, cresce nel finale, partecipando attivamente all’arrembaggio.

RENAULT 6 – Partita molto simile a quella col Trento. Manca sempre il “centesimo” per trovare la giocata vincente sul corridoio di sua pertinenza. Si fa apprezzare per le tante lotte in fase di non possesso.

dal 80′ SOMMA 6 – L’esterno prova a ripresentarsi in maglia bianco-blu, e lo fa senza sfigurare, ma senza riuscire a pungere. Il tempo a disposizione era comunque poco.

CITTERIO 5 – All’appuntamento da titolare fa mancare quella freschezza che invece riesce a portare a partita in corso e che noi sottolineiamo sempre. Probabilmente perché nel primo terzo di partita corre anche lui alla ricerca di un pressing forsennato sui portatori di palla, pressing che lo porterà a commettere diversi falli fino al giallo “cumulativo” al 51′.

dal 73′ ZANABONI 6 – Sempre meno novellino, sempre più presente all’interno degli schemi. Niente di memorabile, ma un paio di buone giocate fuori dell’area utili alla manovra offensiva.

FIETTA 6- – Partiamo delle cose negative: la responsabilità sul gol di Mustacchio, che riesce a smarcarsi dalla marcatura sul corner di Santoro. Passiamo alle cose positive: non si fa mai infilare tra le linee e si fa trovare presente in mediana, andando anche di “petto” a contestare le decisioni arbitrali sulle seconde palle, sempre a favore dei padroni di casa.

dal 79′ BERTONI 6 – Sedici minuti in campo, che poi di minuti netti se ne siano giocati la metà è un altro discorso, per ribadire che la squadra con lui gira a un altro ritmo. Anche se bisogna naturalmente ammettere che il ritmo forsennato del finale è dovuto anche e soprattutto alla ricerca disperata del pareggio.

MARANO 5+ – Il “plus” della bella palla in profondità data a Ndrecka in occasione de pareggio non lo assolve da una prestazione impalpabile, almeno per quanto è stato possibile vedere dalla tribuna stampa del Silvio Piola.

dal 65′ NICCO 6 – Le tante gare ravvicinate della stagione impediscono a lui (come a chiunque tranne che – per necessità – a Ndrecka) l’eterna titolarità, ma quando entra della panchina a riposo forzato fa vedere di essere un giocatore di qualità anche nelle palle più semplici.

NDRECKA 6,5 – L’assist, il terzo stagionale, per Stanzani si non è assolutamente da considerarsi come qualcosa di episodico all’interno della sua partita. L’intesa con l’attaccante funziona e infatti è lui a mandarlo nuovamente in porta, al secondo tentativo però Sassi chiude lo specchio della porta.

PITOU 5 – Seconda titolarità consecutiva per l’attaccante francese, che senza dubbio avrebbe potuto fornire una prestazione migliore se avesse beneficiato di un compagno di riferimento da servire, a centrocampo come boa o in area di rigore. Ma le condizioni di Parker e Castelli, parzialmente ai box, non lo hanno permesso. Alla fine si perde nel bianco sporco delle maglie piemontesi e sarà proprio lui a lasciare spazio a Castelli.

dal 65′ CASTELLI 5,5 – Sarebbe andato a nozze con il piano partito in atto dal 25′ al 56′. Ma l’attaccante, non ancora al top della forma, entra quando già la Pro Vercelli pensa a difendersi e rimane semplicemente tenuto a freno.

STANZANI 7 – Un gran bel gol (una sassata sotto al 7), una grande occasione neutralizzata sotto porta, e un tiro a giro che si stampa di poco alto sopra la traversa (ma in fuorigioco). Le occasioni le crea e le sfrutta, poi con l’ingresso di Zanaboni si allontanerà dalla porta per agire da raccordo: a quel punto gli spazi concessi dalla Pro Vercelli, che difende il secondo vantaggio in 11, sono serratissimi.

COLOMBO 6 – Nerissimo in sala stampa per come la squadra sia andata in totale apnea appena scesa in campo e per il fatto che, una volta riaggiustata e riagguantata, la squadra sia comunque incappata nella seconda sconfitta settimanale. Nel computo dei 180′ minuti la sua Pro Patria avrebbe meritato senza dubbio qualcosa in più degli zero punti. Ma il calcio è spietato, e bisogna passare anche da questo se si vuole diventare grandi.