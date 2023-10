Pagelle Pro Patria: Rovida uomo ragno, Moretti l’eroe che non ti aspetti

Le pagelle di Renate – Pro Patria 1 a 2.

(Servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

ROVIDA 8 – Quattro interventi determinanti per la vittoria dei tigrotti, tutti di natura diversa per dimostrare di avere a disposizione un repertorio completo: nel primo tempo para il rigore di Sorrentino e un tiro a mezza altezza di Tremolada, nella ripresa invece il fulmine di Sartore indirizzato al 7, nel recupero, infine, il tap-in di Iacovo a ridosso dell’area piccola. I sensi di ragno funzionano alla grande, ma non bastano per mantenere la porta inviolata a causa di una sceneggiatura con qualche buco di trama, leggasi l’invasione irregolare di Tremolada in occasione del penalty. Meglio invece il reparto costumi: perché la divisa bianco-blu gli dona.

MORETTI 8 – Una giornata da incorniciare: può gioire per i primi due gol tra i professionisti e per la vittoria della squadra. Bravo a smarcarsi in entrambe le occasioni sul secondo palo dove può metterci lo zampino, altrettanto in difesa quando respinge, anche in tuffo, i cross per Sorrentino, oppure quando deve tenere a bada esplosività di Sartore, che si vede costretto a mettersi in proprio da fuori area. Renato, Renato a casa tua tu mi hai invitato.

LOMBARDONI 7 – La bravura sua e dei compagni di reparto fa sembrare l’attacco del Renate inoffensivo, quando invece il tridente (in particolare gli esterni) è ricco di qualità. Quanto le pantere superano il centrocampo e arrivano in area di rigore, il comandante c’è, e fa valere qualità e pragmaticità, anche a costo di concedere diversi calci d’angolo.

SAPORETTI 7+ – Prepara il terreno per la Rimonta da corner, andando vicino al pareggio, poi spizzando l’assist dell’effettivo 1 a 1. Bene anche lui in difesa e piccola nota di merito: da quando è tornato in pianta stabile (dopo l’esordio contro la Triestina, in cui comunque aveva salvato un gol sulla linea) la difesa ha trovato l’assetto che ha dato nuove sicurezze.

RENAULT 6,5 – Meno pungente del solito in fase offensiva, ma allo stesso modo imprescindibile per la generosità con cui fa su e giù per la fascia, anche da quinto di difesa. La prossimità con la festa delle streghe può suggerire il paragone con il sindaco della città di Halloween di Nightmare Before Christmas, personaggio dai due aspetti cangianti a seconda dell’occasione (ma, da parte nostra, nessuna critica politica verso Renault): perché a volte bisogna saper difendere, altre volte attaccare.

dal 81′ VAGHI 6 – Pochi minuti in fascia per ricordare a tutti la sua duttilità.

MARANO 6 – Da ex di giornata macchia una partita fatta di tanti duelli, spesso vincenti, con un intervento scomposto in area che causa il rigore. Si lamenta a lungo con il direttore di gara per la scelta di assegnare il penalty ma in diretta il fallo è sembrato esserci, e anche a giudicare dal replay.

dal 65′ CITTERIO 6,5 – Insieme a Nicco porta tanta freschezza nel momento critico del match, quando la Pro Patria è ancora sotto 1 a 0 e la gara (che da lì a poco sarà ribaltata) sembra avvicinarsi alla fine come in un imbuto. Freschezza spiazzante, come l’elegante velo dentro l’area di rigore non compreso neanche dai suoi compagni. Powerbank prezioso.

BERTONI 7+ – Il regista è salito di condizione e nell’ultimo mese ha fornito una serie prestazioni vitali per la squadra, che non a caso è in striscia di risultati utili consecutivi da quattro partite nonostante avversari di livello (capolista Padova, Mantova, Renate). Prestazione completa sia in fase di non possesso, che di possesso, nella pulizia del passaggio breve che nel lancio lungo.

dal 87′ FIETTA SV

FERRI 6,5 – Come già scritto nelle ultime pagelle, sta ritrovando la brillantezza che aveva caratterizzato le ultime stagioni. E per brillantezza si intende non solo la voglia di duellare ma anche la lucidità del passaggio giusto al momento giusto, quello utile per far partire le ripartenze. Adesso serve solo ritrovare la vecchia sicurezza, perché a fine primo tempo c’erano gli spazi per attaccare in percussione l’area ma è sembrato un po’ troppo rinunciatario.

dal 65′ NICCO 7 – Alla prima panchina stagionale, forse per risparmiare le batterie nell’infrasettimanale contro il Trento, reagisce con una mezzora finale di grande intensità e livello. La catena di sinistra punge, da lì infatti, in complicità con Ndrecka, arrivano i corner della rimonta. Colombo aveva l’asso nella manica.

NDRECKA 7 – I gol e le occasioni della Pro Patria arrivano dai calci d’angolo sulla fascia di sua competenza. Alla fine dei conti, si può considerare come l’attaccante aggiunto e in grado, se non di far gol, almeno di fare meta e conquistare i tiri dalla bandierina vincenti.

STANZANI 6+ – In una gara di grande equilibrio, la presenza delle due punte nell’area di rigore del Renate è limitata. Lui ci prova con una grande botta da fuori e nel finale con un pericoloso cross rasoterra verso il centro dell’area partito dalla linea di fondo, oltre al consueto lavoro di corsa e pressing.

PARKER 6+ – Probabilmente sarebbe partito titolare a prescindere dall’infortunio di Castelli, visto l’indispensabile compito da boa e la presenza costante nel cerchio di centrocampo per sgomitare con difese e mediani.

dal 81′ ZANABONI 6 – Minuti in campo importanti per assaporare la categoria, a risultato tutt’altro che chiuso. Significa che il mister in lui ci crede.

COLOMBO 7 – Partiva con l’handicap di 5 assenze e il fiato sul collo del turno infrasettimanale ma il mister così l’aveva preparata in settimana e così l’ha vinta sul campo. Il calendario di ottobre, contro avversari di prestigio, ha unito la sua creatura, ora molto più solida. La Pro Patria di partita in partita cresce e non si sfalda più alle prime difficoltà (come il gol irregolare di Tremolada), anzi reagisce e vince. Adesso serve farlo anche in casa. Per finire, un plauso per aver ancora una volta evitato di parlare delle scelte arbitrali.