Scatta la serie A1 femminile: chi insidia la Imoco? Per la Uyba c’è subito Milano

Sabato 7 ottobre prende ufficialmente il via il 67° Campionato Italiano di Serie A1 di pallavolo femminile al quale parteciperanno 14 squadre, che si sfideranno per aggiudicarsi lo scudetto, cucito ormai da qualche anno sulla maglia della corazzata Imoco Conegliano.

Galleria fotografica Pallavolo: le atlete della UYBA si presentano 4 di 32

Le favorite per il titolo restano sempre Conegliano, Milano e Scandicci, anche se torna a inserirsi nel gruppo la Igor Gorgonzola Novara che, con Lorenzo Bernardi alla sua prima avventura da allenatore in una formazione femminile, vuole tornare a essere ai piani alti della classifica. La squadra piemontese è guidata dalla capitana Cristina Chirichella e dalla schiacciatrice albizzatese Caterina Bosetti, che hanno voglia di fare una stagione da protagoniste, dopo l’esclusione inaspettata dall’estate in azzurro.

Milano sfida l’Imoco. Ma attenti a Scandicci

La formazione che più di tutte ha lavorato sul mercato per provare a detronizzare Conegliano è l’Allianz Vero Volley Milano, che potrà contare sulla forza di Paola Egonu, un’atleta capace di ribaltare gli equilibri di una partita con il suo talento straordinario, già dimostrato non solo in Italia ma anche a livello internazionale, e sul carisma di Miriam Sylla. La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha mantenuto un assetto solido, sotto la guida di coach Daniele Santarelli, oggi uno degli allenatori più rinomati e vincenti a livello mondiale, fresco campione d’Europa alla guida della nazionale turca e con la presenza del libero più forte del mondo, Monica De Gennaro. La Savino del Bene Scandicci invece prova a uscire dal ruolo di “terza incomoda” e con l’arrivo in regia della campionessa del mondo Ognjenovic, prova a dare maggiore spunto alla fase di attacco, per mettere i bastoni tra le ruote alle dirette rivali.

Sarà un campionato vivace che potrebbe regalare sorprese. In particolare attenzione a Vallefoglia e Cuneo che potrebbero ripetere quelle prestazioni in grado – nelle passate stagioni – di mettere in difficoltà anche le squadre più blasonate.

La Uyba apre in trasferta, direzione Milano

In casa Busto Arsizio, con l’entusiasmo alle stelle per l’arrivo di coach Julio Velasco e l’incognita di una formazione molto giovane ma volenterosa, ci si prepara per il primo impegno in trasferta. Ovvero la difficile sfida contro l’Allianz Vero Volley Milano, che vedrà subito opposte le due grandissime amiche, Giuditta Lualdi e Paola Egonu.

Velasco dovrebbe schierare il sestetto composto da Boldini in regia opposta a Bracchi (con Frosini pronta a subentrare); Lualdi e Sobolska al centro, Piva e Carletti in attacco, Zannoni libero. dall’altra parte della rete coach Gaspari metterà in campo un sestetto di altissimo livello tecnico, con la regista Orro (grande ex di turno) in diagonale con Egonu, Heyrman e Candy al centro, Sylla e Bajema in attacco e Parrocchiale a difendere il campo.

Le due formazioni si sono già incontrate più volte durante alcuni test match pre campionato ma in tutte quelle occasioni Milano era ancora incompleta per la presenza in rosa di tante giocatrici impegnate con le rispettive nazionali. E anche la Uyba non aveva tutte le proprie pedine.

Coach Julio Velasco sottolinea la forza della formazione meneghina ma sottolinea l’importanza dell’impegno in ottica formativa: «Per la partita di domenica sappiamo che ci scontriamo contro un’aspirante allo scudetto: sono fortissime, sia le titolari sia le riserve. In questa partita dobbiamo imparare, e per imparare dobbiamo giocare per vincere anche se sappiamo quanto sia difficile. Abbiamo lavorato prima sul nostro gioco, poi sulle battute in salto di potenza per le quli abbiamo utilizzato Filippo Lualdi, il nostro terzo allenatore, perché non vogliamo essere in difficoltà come nelle recenti amichevoli contro Milano».

Le formazioni protagoniste della stagione 2023/2024

Dalla Lombardia la Uyba Busto Arsizio, l’Allianz Vero Volley Milano, la Trasportipensanti Casalmaggiore e il Volley Bergamo 1991

la Uyba Busto Arsizio, l’Allianz Vero Volley Milano, la Trasportipensanti Casalmaggiore e il Volley Bergamo 1991 Dal Piemonte Honda Olivero San Bernardo Cuneo; Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Igor Gorgonzola Novara e la neo promossa Wash4green Pinerolo.

Honda Olivero San Bernardo Cuneo; Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Igor Gorgonzola Novara e la neo promossa Wash4green Pinerolo. Dal Trentino Alto Adige la Itas Trentino

Alto Adige la Itas Trentino Dal Veneto la Prosecco Doc Imoco Conegliano

la Prosecco Doc Imoco Conegliano Dalla Toscana Il Bisonte Firenze e la Savino del Bene Scandicci

Il Bisonte Firenze e la Savino del Bene Scandicci Dalle Marche la Megabox Ondulati Savio Vallefoglia,

la Megabox Ondulati Savio Vallefoglia, Dal Lazio la neo promossa Roma Volley Club

Calendario della prima giornata

Casalmaggiore – Bergamo

Conegliano – Trento

Scandicci – Firenze

Milano – Busto Ariszio

Vallefoglia – Roma

Pinerolo – Cuneo

Chieri – Novara (RAI)