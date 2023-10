Parere positivo per il progetto esecutivo di via Selene a Varese: l’inizio dei lavori è più vicino

La Conferenza dei servizi ha espresso parere positivo per il progetto esecutivo dell’infrastruttura che prevede l’estensione di via Selene a Varese, in collegamento con le nuove rotatorie “dell’Esselunga”.

Gli enti e i soggetti coinvolti hanno espresso parere positivo: un altro passo avanti per la realizzazione del progetto definitivo che permetterà di dare il via all’opera. Il nuovo collegamento viabilistico, per il suo ruolo strategico all’interno delle opere viabilistiche della nuova accessibilità a Varese, ha già ottenuto un finanziamento regionale e provinciale per un totale di circa 5 milioni di euro. Si tratta di una strada percorribile da ogni veicolo, con una ciclopedonale che la affianca, dalla rotonda dello svincolo che dall’autostrada Milano-Varese porta a Viale Europa, fino ad una nuova rotonda che immetterà la strada in via per Schianno in direzione della zona industriale sud di Varese.

L’opera di asfaltatura e allargamento di via Selene che verrà finanziata completerà l’area della “terza rotonda dell’Esselunga”, quella che corrisponde allo svincolo autostradale in uscita da Milano: da li si creerà un’ulteriore strada asfaltata, che fino ad ora non lo era, in direzione Gazzada. L’asfaltatura e l’ampliamento intendono alleggerire soprattutto il traffico dei camion che già attraversano quelle zone per andare nella zona industriale di Schianno, visto che fino ad ora le uniche alternative per chi doveva raggiungere quel comparto erano quelle di attraversare via piana di Luco da viale Borri o tentare di passare nell’angusto sottopasso di via Per Schianno, che con l’apertura verrebbe invece addirittura chiuso al traffico.

Quello su via Selene è un intervento che è realizzato interamente nel comune di Varese ma che è caldeggiato dal vicino comune di Gazzada Schianno proprio per lo sgravio di traffico sull’area verde-industriale di Schianno. L’inizio della fase dei cantieri, che comincerà con il bando per l’esecuzione dei lavori, è previsto per l’inizio del 2024.