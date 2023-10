Parlano di Africa le prime “Parole che fanno bene” del 2023 a Varese

Il primo appuntamento in calendario della stagione 2023 di “Parole che fanno bene” è per venerdì 27 ottobre alle 19, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria

“Parole che fanno bene” è la rassegna letteraria organizzata dal Gruppo di Varese di Medici Con l’Africa, l’organizzazione che dal 1950 promuove progetti per sostenere e tutelare la salute delle popolazioni africane.

Il primo appuntamento in calendario di questa stagione è per venerdì 27 ottobre alle 19, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese, in via Dunant, per la presentazione di “Africa andata e ritorno“, un libro, curato dall’organizzazione stessa ed edito da Laterza, che contiene le storie di trenta giovani volontari CUAMM, restituite attraverso le loro lettere.

Ad arricchire il racconto, l’introduzione di don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm e la post-fazione del professor Alberto Mantovani. Insieme a Federico Calia e Francesca Tognon, entrambi medici esperti di medicina preventiva e sanità pubblica, parteciperà anche don Dante Carraro.

L’evento, come tutti quelli della rassegna”Parole che fanno bene”, è a ingresso libero. Il ricavato della vendita del volume e delle eventuali offerte sarà destinato ai lavori di ristrutturazione del reparto di Medicina dell’ospedale di Yrol in Sud Sudan.