Parquet nuovo già da risistemare. Chiusa la palestra dell’Iis Dalla Chiesa di Sesto Calende

L’Amministrazione Comunale di Sesto Calende comunica tramite l’Assessorato allo Sport che, purtroppo, la palestra dell’Istituto superiore Dalla Chiesa, edificio di integrale proprietà della Provincia di Varese, ha avuto ulteriori problematiche alla pavimentazione, derivanti da infiltrazioni d’acqua dal sottosuolo.

Nonostante gli interventi di ristrutturazione del pavimento in parquet che avevano permesso, nella primavera del 2022, una splendida ripresa dell’attività sportiva, ad oggi i listelli del parquet risultano sollevati in alcuni punti, tanto da minare il buon uso dell’intera palestra.

Quest’ultima verrà pertanto chiusa per manutenzione straordinaria. Al momento non ci sono informazioni sulle tempistiche di ripristino ma l’assessore allo Sport Claudia D’Onofrio si è attivata con i relativi funzionari affinché si possano trovare altri spazi, temporaneamente fruibili, per le associazioni sportive ad oggi coinvolte ( Real Sesto calcio a 5, ASD pallavolo e ASD basket).

«Terremo ovviamente i contatti con la Provincia di Varese per essere aggiornati sugli sviluppi del ripristino, che ci si auspica avvenga al più presto, nell’interesse di tutti gli studenti della scuola superiore, nonché dei ragazzi delle associazioni sportive» – conclude l’assessore.