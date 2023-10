Patrini sul tetto continentale: l’Italia del baseball per ciechi vince gli Europei

Festeggia l’Italia del baseball per ciechi che ha conquistato, da padrona di casa, il primo Europeo di Baseball Giocato da Ciechi WBSC Europe. Gli Azzurri sono stati autori di un percorso netto nella due giorni del 7 e 8 ottobre al l Centro Tecnico “Umberto Calzolari” di Casteldebole, a Bologna, che ha anche testimoniato la crescita delle altre selezioni partecipanti. E a festeggiare sono anche i tre componenti dei Patrini Malnate: coach Francesco Volo, il veterano Gaetano Casale e il giovane Fabio Trombini, classe 2006 che ha portato a casa i riconoscimenti sia quale miglior battitore, sia quale miglior prospetto.

La manifestazione, assegnata dalla World Baseball Softball Confederation Europe alla FIBS e organizzata dalla Associazione Italiana Baseball per Ciechi con la collaborazione di tutto il Gruppo Fortitudo Baseball/Softball, ha visto in campo Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi.

Anche a livello individuale l’Italia ha svettato con 3 dei 4 premi: oltre al “malnatese” Fabio Trombini, l’MVP della manifestazione è andato a Giangiacomo Bonomo. Miglior difensore il britannico Grant Mallabar.

Semifinale 1: Francia vs Italia 0-10

Semifinale 2: Paesi Bassi vs Gran Bretagna 2-1

Finale per il Bronzo: Francia vs Gran Bretagna 0-9

Finale per l’Oro: Paesi Bassi vs Italia 0-6

Ecco i neo-Campioni d’Europa:

Giuseppe Allegretta (Lampi Milano), Giangiacomo Bonomo (Umbria Redskins BXC), Gaetano Casale (I Patrini Malnate BXC), Juan Davide Girelli (Thunder’s Five Milano), Giorgio Napoli (Fortitudo Bologna White Sox), Danny Oliveri (Umbria Redskins BXC), Alfonso Somma (Roma All Blinds), Giuseppe Tocco (Thurpos Cagliari), Ambra Trefolello (Umbria Redskins BXC) e Fabio Trombini (I Patrini Malnate BXC),

diretti ed assistiti dal manager Fabio Azzaro e dai coach Marco Corazza (Roma All Blinds), Ilaria Di Giulio (Fiorentina BXC), Giuseppe Claudio Molon (Lampi Milano) e Francesco Volo (I Patrini Malnate BXC).