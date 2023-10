Pellicini, “bene l’investimento del Comune di Luino sulle piscine del Lido”

«Il fatto che il Comune investa un milione e duecentomila euro per ristruttura l’area piscine del Lido di Luino è una buona notizia e dimostra come, finalmente, la maggioranza abbia ascoltato i suggerimenti che stiamo offrendo da almeno tre anni: quello di investire direttamente nella riqualificazione del Lido, come sta scritto nel nostro programma elettorale 2020». Lo afferma il consigliere di minoranza del gruppo “Sogno di Frontiera” Andrea Pellicini in una nota.

«Dal canto nostro, avevamo finanziato e avviato la ristrutturazione e del primo lotto, da tempo terminato e rimasto inattivo. Ora non vogliamo fare polemiche, non ci interessa. Prendiamo la parte buona della notizia. Sebbene con un sensibile ritardo, il Comune ci ha ascoltato e farà una cosa buona. Dubito che l’opera sia pronta nel 2024, ma almeno speriamo che per l’estate 2025 di possa festeggiare l’apertura del nuovo Lido, luogo in cui si potrà andare in piscina sul lago, ballare e ristorarsi. Torneranno i mitici anni ‘90 e 2000? Lo speriamo tutti, a costo di precettare di nuovo il mitico Franco Lalli», conclude Pellicini.