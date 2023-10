Per finire la quinta corsia chiude di nuovo l’autostrada A8 alle porte di Milano

L’opera è stata inaugurata dal ministro Salvini settimane fa, ma in realtà i lavori per la quinta corsia Lainate-Milano non sono ancora conclusi: anche questa settimana sono previste chiusure e limitazioni nell’arco di due notti sull’autostrada A8 Milano-Varese, sull’R37 Raccordo Fiera Milano e sulla A52 Tangenziale nord di Milano.

Nel dettaglio, i lavori si svolgeranno nelle due notti di lunedì 23 e mercoledì 25 ottobre, con orario 22:00-5:00. Saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura su A8 e raccordi afferenti.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Varese. Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, proseguire poi sulla SP233 della Varesina in direzione Varese ed entrare sulla A9 allo svincolo di Origgio;

per chi è diretto verso Varese o A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera Milano, immettersi sul Raccordo Fiera R37 verso Rho/SS33 del Sempione, seguire le indicazioni per Varese ed entrare sulla A8 allo svincolo di Legnano.

Sul Raccordo Fiera Milano R37:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Rho ed è diretto verso Milano/Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Varese/Gravellona, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate, percorrere la SS33 del Sempione verso Varese ed entrare sulla A8 allo svincolo di Legnano;

verso Como/Chiasso, uscire a Baranzate e proseguire sulla SP233 Varesina verso Varese, per poi entrare sulla A9 allo svincolo di Origgio;

verso Milano, uscire allo svincolo di Baranzate e rientrare dallo stesso in direzione di Rho, seguire le indicazioni per Milano e rientrare in A8 dal nodo di Fiera in direzione di Milano.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8, per chi proviene da Monza ed è diretto verso Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Varese/Gravellona, percorrere la SS33 del Sempione seguendo le indicazioni per Varese ed entrare sulla A8 allo svincolo di Legnano;

verso Como/Chiasso, uscire sulla A52 allo svincolo di Baranzate, immettersi sulla SP233 Varesina verso Varese ed entrare sulla A9 dallo svincolo di Origgio.