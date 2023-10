Per la 19esima Giornata del Contemporaneo il MA*GA porta a Gallarate la personale di Valentina Vetturi

Anche quest’anno il Museo MA*GA partecipa alla Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci – Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani, e lo fa con una mostra dove i temi della contemporaneità la fanno da padroni.

Sabato 7 ottobre alle 17 si inaugura infatti “La Matematica del Segreto e altre storie”, personale dell’artista Valentina Vetturi, una delle artiste italiane che, in modo più complesso e articolato, ha portato avanti una ricerca dedicata al rapporto tra trasformazioni sociali, economiche, culturali e il web, inteso come infrastruttura immateriale, impalpabile ma, allo stesso tempo, fisica e materiale.

La mostra – che potrà essere visitata fino al 3 dicembre – si articola attraverso una serie di lavori che permettono di approfondire e chiarire alcune parole-chiave che caratterizzano la contemporaneità digitale come Hacking, Metaverso, Criptovaluta, Intelligenza Artificiale.

Al centro del progetto si trova la nuova produzione dell’artista che dà il titolo alla mostra. La ricerca si compone in una serie di lecture performance, in cui intelligenze umane e artificiali si confrontano attorno al tema e alla storia del denaro. L’artista invita tre studiosi, la storica dell’arte Maria Giovanna Mancini, il sociologo dell’economia Adam Hayes e la filosofa Mara Montanaro, ad attivare riflessioni sul denaro, la sua storia, i suoi usi, il suo rapporto con il potere, la sua non neutralità rispetto alle trasformazioni della società. Queste narrazioni sono poste in dialogo con modelli text to text e text to image, in una serie di tre video-conferenze che si alterneranno in mostra.

All’interno del percorso saranno inoltre presenti opere come In the Corridor of Cyberspace (2016 – ongoing), un libro d’artista che presenta e attraversa La Cypherpunk Mailing List (1992/2000), un gruppo in cui scienziati e ricercatori discutono di questioni cruciali per le net cultures come privacy, anonimato, identità, crittografia e monete digitali, o Crypto.Party (2021 – ongoing), uno spazio – workshop dedicato alle questioni relative alla cultura digitale in cui il pubblico può navigare attraverso pubblicazioni e documenti per approfondire il suo rapporto con la rete.

Durante la giornata inaugurale di sabato 7 ottobre sarà trasmessa la prima delle tre performance-lecture de La Matematica del Segreto dedicata al rapporto tra denaro, committenza e creazione artistica. Alle 17 nel museo si aprirà la mostra con l’anteprima del video e, solo per questa giornata, sarà anche in streaming sul sito del MA*GA. L’opera sarà poi in mostra in loop fino all’appuntamento successivo.

La serie delle performance-lecture continuerà infatti con le altre due proiezioni. A partire da sabato 28 ottobre fino al 10 novembre saranno svelate storie non ortodosse del denaro in una prospettiva socio-antropologica e poi da sabato 18 novembre al 3 dicembre si guarderà al denaro dal punto di vista della filosofia e dell’emancipazione femminile.

In occasione dei tre eventi di presentazione sarà presente l’artista.

La “Giornata del Contemporaneo”, curata da Alessandro Castiglioni, nasce all’interno del programma triennale “Il Museo nell’Era Post-Digitale”, sostenuto dal Ministero della Cultura, Fondo Cultura 2021, e mette in luce le profonde trasformazioni culturali che i linguaggi delle tecnologie digitali hanno portano nella società contemporanea e quanto il museo d’arte contemporanea possa diventare un luogo centrale per la discussione, la narrazione e l’educazione a queste nuove forme di comunicazione con cui risulta importante familiarizzare per comprendere il tempo odierno.