Piazza Aldo Moro: alcuni voldominesi chiedono interventi urgenti per il suo ripristino

Un gruppo di residenti del Condominio Centro di Vita di Voldomino ha lanciato una petizione rivolta alle autorità competenti per richiamare l’attenzione sulla condizione critica in cui versa «ormai da tempo» Piazza Aldo Moro di Luino.

Nella petizione, i residenti esprimono profonda preoccupazione per il prolungato degrado della piazza e delle sue infrastrutture circostanti, sottolineando la necessità di una soluzione tempestiva.

I punti critici sollevati dai residenti includono:

Pavimentazione pericolosa: i residenti segnalano la presenza di avvallamenti e dossi nella pavimentazione della piazza, che rappresentano un serio rischio per la sicurezza dei pedoni Cordoli frantumati: i marciapiedi che circondano il Condominio Centro di Vita presentano cordoli frantumati, diventando così un potenziale pericolo per chiunque cammini per la zona Strade e rampe in pessimo stato: la strada che conduce alla piazza è piena di buche, mentre la rampa d’accesso è in uno stato di degrado evidente Parcheggio selvaggio: la piazza viene utilizzata come parcheggio selvaggio senza alcun controllo da parte delle autorità competenti, creando disagio e un ambiente poco sicuro per i residenti Mancate pulizie: la pulizia regolare della piazza è trascurata, tanto che in alcuni punti ha permesso la crescita di erba, compromettendo ulteriormente l’aspetto e la sicurezza dell’area

«Abbiamo più volte interpellato le varie amministrazioni comunali succedutesi nel corso degli anni, e ci siamo sempre sentiti rispondere che non era possibile intervenire perché non era ben definita la convenzione in premessa – fanno sapere i condomini -. Adesso però la situazione è cambiato, in quanto nel mese di maggio la piazza e la strada attorno sono diventate, con approvazione del consiglio comunale, di proprietà comunale e quindi non vi sono più alibi per non intervenire a sistemarla. Per tale motivo – concludono – chiediamo al più presto un incontro con l’amministrazione per porre fine a questa “telenovela”».