Piazza Lineare dell’Olona a Castellanza, al via i lavori per il “salotto” di piazza Castegnate

Proseguono come da cronoprogramma gli interventi di valorizzazione degli spazi pubblici cittadini lungo l’asta del fiume, denominati “Grande Piazza Lineare dell’Olona”. Sono, infatti, iniziate le sistemazioni che insistono su Piazza Castegnate. L’area interessata alla riqualificazione riguarda la sponda del fiume, con la rimozione dei cespugli a ridosso del muro e delle fioriere in cemento lungo il marciapiede della via antistante. Queste ultime sono già state sostituite da paletti per la delimitazione stradale. All’interno del parco verranno di seguito posizionati nuovi arredi tra cui un sistema di panche circolari in cemento per offrire una sorta di “salotto”. Nella Parte terminale dell’area verde un sistema di 3 tavoli e panche sagomate in cemento, collocati nel prato a ridosso del muro, richiamano l’idea di luogo per l’aperitivo serale, per un pic‐nic, per lo studio o per il gioco da tavolo. Uno dei tre tavoli, infatti, porta sul Top una scacchiera ben definita.

È in attuazione la riqualificazione della fontana dedicata ai Marinai Caduti, con la completa sistemazione dell’impianto idraulico ed elettrico e la successiva pulitura e messa in funzione: «L’intervento di riqualificazione della piazza Castegnate è finalizzato a renderla spazio utile ad incentivare l’incontro, ospitare iniziative culturali e aree gioco nel rispetto dell’area abitata circostante – dichiara il Sindaco Mirella Cerini –. Una decorazione a pavimento circolare che circoscrive e sottolinea l’area è pensata da realizzarsi nella fase successiva al cantiere coinvolgendo la cittadinanza e gli esercenti». Ormai in fase di completamento invece i lavori di rigenerazione ecologica dell’area del mercato e creazione spazio eventi (1° lotto) nella zona prospiciente via Binda in prossimità del Centro Civico e con la predisposizione dell’area sport. La messa a dimora delle nuove essenze in entrambe le piazze verrà effettuata nei prossimi mesi, durante il periodo di fermo vegetativo delle stesse. A breve inizieranno gli altri 2 lotti del progetto: la biblioteca a cielo aperto e la riqualificazione sponde e ponte pedonale Olona. Tutti gli interventi sono parte di un programma di opere finalizzate alla Rigenerazione Urbana degli spazi pubblici cittadini attraversati dal fiume Olona, grazie al finanziamento di circa 500.000 euro ottenuto in Regione Lombardia dall’ Amministrazione e puntano a migliorare la dotazione di spazi per la socializzazione e l’aggregazione, stimolando la cultura della vita all’aperto attraverso soluzioni innovative di sostenibilità e conversione ecologica.