Pierluigi Lucchina nuovo segretario del del circolo PD di Gavirate

Domenica 1 ottobre, si è svolta l’assemblea del circolo PD di Gavirate – Bardello – Comerio – Barasso – Luvinate.

I candidati alla carica di segretario cittadino sono stati l’uscente segretario, Marcello Papalia e Pierluigi Lucchina attuale segretario dei Giovani Democratici dei Laghi.

Con uno scarto di soli 3 voti, la segreteria passa a Pierluigi Lucchina.

L’esiguo scarto di voti assicurerà anche perfetta parità di componenti del direttivo cittadino, organo al quale è soggetta l’approvazione delle decisioni, dicono dal Circolo.

«Rivolgo i miei più sentiti complimenti a Pierluigi Lucchina» – commenta l’uscente segretario Marcello Papalia.

«Ringrazio tutti i partecipanti alla sentita assemblea, un vivo e costruttivo confronto rappresenta il cuore di un Partito davvero Democratico. Lascio a Lucchina un partito che, tramite i nostri esponenti di opposizione in consiglio comunale, in questi anni ha avviato un proficuo confronto con l’attuale amministrazione cercando più volte di evidenziare ciò che unisce e non ciò che divide».

«Mi auguro che si possa continuare nel percorso costruttivo che io con l’uscente direttivo ho intrapreso al fine di assicurare il dialogo con tutte le realtà cittadine, rimarcando la centraltà dell’idea democratica del nostro partito per rendere migliore Gavirate! Grazie, infine, a tutti coloro con cui ho condiviso l’esperienza di questi anni, grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto e anche a tutti gli amici che hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso.Auguro un buon lavoro a Lucchina. Continuerò a sostenere l’azione del Partito Democratico da membro del direttivo e lottando sempre per il bene di Gavirate».