Piroso-Perla-Pietroniro: con le “3 P” i Mastini piegano il Pergine ai rigori

Mille persone, poco meno, hanno spinto i Mastini alla quinta vittoria in sei partite in questo campionato. Un successo sudatissimo e arrivato solo ai rigori: decisivo quello realizzato da Tilaro, che ha fissato il risultato finale sul 5-4 per i gialloneri e ha inflitto al Pergine il primo stop stagionale.

All’Acinque Ice Arena sono tante le emozioni che si concentrano in un sabato sera di ordinario hockey italiano. C’è quella di Matteo Malfatti, tornato sul pancone varesino per sostituire il convalescente Czarnecki, quella di Massimo Pietroniro schierato al posto di Gibbons (l’oriundo non ha ancora il passaporto italiano) e autore della prima rete in giallonero, quella di Alessio Piroso che realizza una doppietta da urlo e manda in visibilio un pubblico che lo ama. Perla-Piroso-Pietroniro: le “3 P” del Varese sono decisive.

Il Pergine si è rivelato, come previsto, un osso durissimo e con ogni probabilità sarà stabilmente tra le protagoniste del campionato come il Caldaro (che ha espugnato il campo del Fiemme 2-4) e come gli stessi Mastini intenzionati a non mollare il titolo vinto lo scorso anno. Contro i trentini ne è nata quindi una vera battaglia sportiva, con tante penalità (12 a 18 i minuti), con reti in powerplay – bene nella circostanza i padroni di casa – e con le Linci capaci per due volte di superare Perla a meno di un minuto dalla sirena. E proprio la rete di Gabri a 17″ dalla fine dei regolamentari, con il portiere Rigoni tolto dal ghiaccio per l’uomo in più di movimento, ha spedito la gara a supplementari e rigori.

Una serie quest’ultima nella quale è salito in cattedra il solito Rocco Perla: cinque errori su cinque tentativi per il Pergine, una rete – decisiva – di Tilaro a premiare il Varese che con i 2 punti incamerati sale a quota 13. Il Caldaro continua a dominare (21), ma Vanetti e compagni tornano a -2 dalle stesse Linci e sono ora al terzo posto.

LA PARTITA

Poco prima della metà del terzo di apertura il Varese trova una doppia superiorità e la sfrutta al meglio: nel giro di mezzo minuto segnano Piroso (su azione corale) e Näslund (bordata dalla blu) per il 2-0 dei padroni di casa. La squadra di Malfatti però concede a sua volta una situazione di 5 contro 3 e il Pergine non si fa pregare: il gol di Christian Buono accorcia le distanze e un paratone di Perla evita il pareggio.

Dopo il riposo arriva il 3-1 giallonero: azione di Vanetti e disco scaraventato in rete da Pietroniro da posizione ravvicinata. Per i Mastini è un buon momento che però non si concretizza: il Varese ha almeno 4/5 occasioni ma non riesce a bucare di nuovo Rigoni e così, a ridosso della seconda sirena, ecco il gol dalla parte opposta messo a segno da Foltin per il 3-2.

Al rientro dagli spogliato il Pergine riesce a pareggiare: ci pensa Andreotti al termine di una bella azione ma Piroso, ancora lui, replica da campione con la rete del 4-3. Il muro giallonero sembra reggere ma quando si profila l’ultimo assalto a 5 contro 6 ecco il gol beffa: tiro di Gabri, Perla colpisce con il fianco ma il disco finisce nel sacco. Si va all’overtime dove prevale il timore di prenderle: verdetto rinviato ai rigori e Perla sigilla la porta giallonera. Di là basta il guizzo di Tilaro e il Varese si prende la vittoria.

MASTINI VARESE – PERGINE SAPIENS 5-4 SO

( (2:1 1:1 1:2) MARCATORI:

8.37 Piroso (V – Vanetti, M. Mazzacane), 9.06 Näslund (Tilaro, Raimondi), 17.39 C.A. Buono (P – C.J. Buono, Berger); 24.27 Pietroniro (V – Vanetti, Piroso), 39.09 Foltin (P), 43.05 Andreotti (P – Foltin), 47.56 Piroso (V – Vanetti, M. Borghi), 59.43 Gabri (P – Foltin, Meneghini).

Rigore decisivo: Tilaro (V).

VARESE: Perla (Mordenti); Schina, Naslund, Bertin, Vignoli, E. Mazzacane, Fanelli; Piroso, Vanetti, M. Borghi, Pietroniro, M. Mazzacane, Raimondi, Tilaro, Cordiano, Perino, Crivellari, P. Borghi, Allevato. All. Malfatti (Czarnecki assente).

ARBITRI: Bassani e Lottaroli (Brenna e Micheletti).

NOTE. Penalità: V 12′, P 18′. Superiorità: V 3-6, P 1-3. Spettatori: 956.

RISULTATI: VARESE – Pergine 5-4 SO; Feltre – Bressanone 4-0; Valdifiemme – Caldaro 2-4; Valpellice – Dobbiaco 4-3; Como – Appiano (dom 22; 18,45). Riposa: Alleghe.

CLASSIFICA: Caldaro 21; Pergine* 15; VARESE* 13; Appiano** 12; Valdifiemme 11; Alleghe 10; Feltre* 9; Valpellice^ 7; Bressanone 6; Dobbiaco 1; Como** 0.

* una partita in meno – ^ una partita in più