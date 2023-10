Pittura naturalista e illustrazioni: il mondo di Daniela Veluti al Civico3 di Gallarate

Lo spazio Civico 3 di Gallarate presenta una nuova mostra d’arte di qualità: sarà inaugurato sabato 21 alle ore 17.00 e sarà un’occasione unica per immergersi nell’universo artistico della pittrice e illustratrice Daniela Veluti. Le sue opere rimarranno in mostra nei weekend 21/22 e 28/29 ottobre 2023.

Daniela Veluti, una figura di spicco nel mondo dell’arte e dell’illustrazione, ha contribuito alla creazione di illustrazioni straordinarie per alcune delle più prestigiose case editrici italiane. Il suo talento ha lasciato un’impronta indelebile su enciclopedie dedicate alla natura, testi scolastici e riviste specializzate come Airone e Argos.

L’arte di Daniela Veluti è una storia affascinante che affonda le radici nell’effervescente scena artistica milanese degli anni Sessanta e Settanta. Il suo percorso artistico l’ha portata a New York, in Canada e in molte altre parti del mondo e oggi trova casa nella provincia di Varese.

Daniela Veluti porterà in mostra la sua produzione pittorica di oli su tela, caratterizzata da una straordinaria precisione: un inno alla natura e alla sua bellezza misteriosa.

L’artista cattura l’essenza di animali e piante con una maestria che va ben oltre l’abilità tecnica, testimoniando la loro affascinante perfezione. Daniela Veluti condividerà con i visitatori una straordinaria collezione delle sue illustrazioni, tra cui tavole a tempera commissionate da prestigiose case editrici. Queste opere hanno trovato spazio sulle copertine di classici per ragazzi, all’interno di vecchi sussidiari scolastici e di vocabolari della lingua italiana.

Civico 3 è orgoglioso di collaborare con lo Studio di Architettura Arte IN, che ha recentemente curato il restyling degli spazi espositivi, offrendo un ambiente perfetto per l’opera affascinante di Daniela Veluti e di tutte quelle che verranno esposte in futuro.

Non perdete l’opportunità di immergervi nell’arte di Daniela Veluti e scoprire un mondo di bellezza naturale e creatività. Vi aspettiamo sabato 21 alle ore 17.00 presso

lo Spazio Culturale Civico 3 per l’inaugurazione.

Civico 3 è uno spazio culturale dedicato all’arte e alla creatività, cui unisce l’impegno sociale e solidale a sostegno di realtà territoriali che operano con il mondo della

disabilità. La missione di Civico 3 è quella di promuovere e celebrare l’arte in tutte le sue forme, offrendo un ambiente unico per l’ispirazione e la condivisione artistica, finalizzati alla

sensibilizzazione su tematiche di attualità.